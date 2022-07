Morning News, Simona Branchetti in imbarazzo in diretta: “Abbiamo un problema”

Simona Branchetti e i problemi stamattina in diretta: “Purtroppo può succedere”

Ovviamente anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Morning News. E la seconda parte è stata dedicata interamente alla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tanti gli ospiti intervenuti su questo argomento, tra i quali Mauro Coruzzi e Silvana Giacobini. Ad un certo punto la conduttrice ha cercato di mandare in onda un servizio per mostrare la reazione dei social nel momento in cui è stata ufficializzata la loro separazione, ma qualcosa è andato storto. Difatti il servizio non era pronto. Tuttavia la conduttrice non si è scomposta più di tanto continuando a parlare con i suoi ospiti. Dopo pochi minuti ha riprovato a lanciare questo servizio, senza però successo. E la presentatrice non ha potuto far altro che ridere, asserendo che purtroppo certe cose possono capitare in diretta.

Morning News e l’imbarazzo della conduttrice: “C’è ancora un problema”

“No, abbiamo di nuovo un problema…Succede purtroppo…”

Così Simona Branchetti ha esclamato nel momento in cui il servizio non è partito per l’ennesima volta. Ovviamente la conduttrice del programma mattutino di Canale 5, che ieri ha fatto una gaffe in diretta proprio sul finire della puntata, è poi scoppiata a ridere a crepapelle insieme ai suoi ospiti. Ha poi preso la parola Mauro Corazzi, che ha cercato subito di ironizzare: “Menomale che ci scherziamo…E’ sintomo che riusciamo ancora da ironizzare su queste cose…” Da lì a poco è intervenuta nuovamente la conduttrice, che ha informato i telespettatori di essere venuta a conoscenza direttamente dalla regia del programma che purtroppo bisogna ancora attendere un po’ per il servizio: “Lo manderemo in onda il prima possibile…”

Ilary Blasi, Silvana Giacobini non ha dubbi: “Ha sbagliato ad attaccare i giornalisti”

La puntata di Morning News, nonostante i problemi, è continuata. Ed in questa occasione, parlando sempre della separazione tra Francesco Totti e la conduttrice, la popolare giornalista non ha nascosto di credere che Ilary abbia commesso un passo falso mesi fa quando sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sui giornali sulla loro crisi:

“Ha sbagliato ad attaccare i giornalisti in quel modo…Anche perchè hanno semplicemente fatto il loro lavoro…Hanno fatto cronaca…Non erano pettegolezzi…”

Successivamente la giornalista ha rivelato che già nel periodo in cui ha condotto L’Isola si era intuito che qualcosa non andasse: “Sembrava essere consumata da qualcosa pur essendo simpatica e brava…Si vedeva che stava soffrendo in maniera molto forte…”