Morto Angelo Guglielmi: l’omaggio un po’ polemico di Massimo Bernardini

Angelo Gugliemi è morto, aveva 93 anni: in passato ha lanciato tantissimi programmi cult

All’età di 93 anni purtroppo è venuto a mancare lo storico ex direttore del terzo canale Rai. L’uomo è morto in queste ultime ore nel sonno. Era nato in un piccolo paese in provincia di Novara, nel 1951 si è laureato alla facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna. Pochissimi anni dopo era riuscito ad entrare in Rai tramite un concorso. Tra il 1987 e il 1994 è diventato direttore di Rai3 rivoluzionando completamente il canale e lanciando inoltre diversi programmi in quel periodo diventati ben presto cult: da Chi l’ha visto? a Blob.

Massimo Bernardini e l’omaggio all’ex direttore di Rai3: frecciatina velenosa alla Rai?

Sono stati tanti i vip e non a precipitarsi sui social per esprimere le loro più sincere condoglianze alla famiglia di Angelo Gugliemi morto oggi a 93 anni. Tra loro anche il popolare conduttore di Tv Talk. Difatti quest’ultimo su twitter ha dapprima rivelato tutto il suo dispiacere per questa improvvisa scomparsa, e successivamente ha scagliato una frecciatina velenosa (forse contro la Rai?):

“Angelo Guglielmi è stato un uomo geniale, un intellettuale senza alcuna spocchia, un uomo colto, coraggioso e strategico in un’azienda sempre più popolata di mediocri incauti attratti dalla servitù…”

Il conduttore non ha poi fatto mistero che sia la Rai che questo Paese gli deve davvero tanto, aggiungendo di essere orgoglioso di aver avuto la possibilità di conoscerlo personalmente: “Questo Paese gli deve molto; la Rai ancora di più. Orgoglioso di averlo conosciuto…”

Morto Angelo Guglielmi: il ricordo del popolare conduttore

Anche Fabio Fazio ha voluto ricordare l’ex direttore di Rai3 morto oggi. Difatti quest’ultimo ha rivelato su twitter di credere sia stato un vero e proprio innovatore, visto che è riuscito a cambiare diametralmente il modo di fare Tv:

“Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che faceva: la Tv come racconto della realtà…”

Il presentatore ha poi confessato che deve molto a Guglielmi, cogliendo la palla al balzo per citare una sua massima: “La cultura non è una cosa ma un modo di fare le cose…”