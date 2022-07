Morto l’attore Antonio Casagrande, padre di Maurizio: lutto nel cinema

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto il padre di Maurizio Casagrande

Oggi non è certo una giornata facile per il mondo dello spettacolo. Difatti è di poco fa la notizia della morte di Antonio Casagrande. Lo ha annunciato il figlio con un lungo post su Facebook. L’attore e cantante si è spento all’età di 91 anni. Ha sempre lavorato nel mondo del cinema e del teatro. Il suo debutto assoluto risale a quando aveva solo 6 anni quando ha interpretato un bambino nell’opera lirica di Giuseppe Puccini, Madama Butterly. Si è diplomato in canto al conservatorio e negli anni ’60 ha debuttato come cantante lirico. Successivamente è entrato nella compagnia di Eduardo De Filippo. Negli anni ’80 ha recitato in diverse fiction e film, mentre negli anni ’90 è stato uno dei protagonisti dell lungometraggio di Vincenzo Salemme intitolato Amore a prima vista (nel cast c’era anche suo figlio Maurizio).

Antonio Casagrande è morto: le commoventi parole del figlio

Come detto poco fa è stato il figlio dell’artista ad aver annunciato la sua morte. Difatti Maurizio Casagrande ha scritto nelle scorse ore un lungo post su Facebook per rendere omaggio a suo padre venuto a mancare all’età di 91 anni:

“E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti…”

L’attore e figlio d’arte ha poi voluto far sapere ai suoi numerosi fan che i funerali si terranno a Napoli, aggiungendo che appena saprà la data informerà tutti: “Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli…”

Morto l’attore Antonio Casagrande: il ricordo commosso del collega

A stretto giro ha espresso tutta la sua commozione per questa amara perdita anche l’attore Vincenzo Salemme, visto che ha avuto modo di conoscerlo molto bene. Quest’ultimo non ha nascosto che la sua perdita lascerà un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo:

“Quando ho iniziato a fare l’attore negli anni Settanta Antonio Casagrande era già un mito. Era il prediletto di Eduardo De Filippo…”

Successivamente l’attore e regista non ha nascosto di credere che con tutta probabilità l’attore morto in queste ore non ha ricevuto tutti i dovuti riconoscimenti durante la sua lunghissima carriera, anche perchè è sempre stato un artista unico: “Era un artista molto particolare. Forse non ha ricevuto quello che avrebbe meritato…”