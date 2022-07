Morto Tony Binarelli, storico mago della televisione: temeva la malattia

Morto il noto mago della Televisione: stroncato da una lunga malattia a 81 anni

Oggi è una giornata triste sia per il mondo della Tv che per la magia. Difatti è morto Tony Binarelli, il quale con la sua magia ha incantato milioni di telespettatori. In base a quanto riportato dal portale online del quotidiano Il Messaggero il mago è deceduto all’ospedale Pertini di Roma dopo aver lottato a lungo contro una brutta malattia. Aveva 81 anni. Ha avuto modo di lavorare fianco al fianco dei grandi della Tv, tra i quali Mike Bongiorno, Corrado e Pippo Baudo.

Tony Binarelli morto oggi all’età di 81 anni: “La malattia mi fa paura”

Poco fa il portale FanPage.it ha rivelato di aver intervistato non molto tempo fa il popolare mago della Tv morto oggi all’età di 81 anni. E in questa occasione l’uomo non ha nascosto di aver sempre temuto la malattia:

“Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito. Ecco, sì, la malattia mi fa paura…”

Sempre a FanPage.it ha confessato che non avrebbe mai partecipato al Grande Fratello Vip, come invece ha fatto il suo collega Giucas Casella: “No. Nulla contro i reality, ma non mi ritengo adatto. Ho fatto scelte diverse, il reality non mi interessa…” E chissà se avrà mai avuto qualche proposta in tal senso.

La lunga carriera del mago in Tv: nel 1974 entra nel cast di Domenica In

Come preannunciato poco fa Tony Binarelli ha avuto una lunghissima carriera in Tv iniziata grazie a Corrado. Difatti quest’ultimo l’ha voluto fortemente nel cast del programma domenicale cult di Rai1. Nel frattempo il mago morto oggi è diventato anche consulente del Teatro Sistina di Roma. Tra il 1991 e il 1995 è entrato nel cast di Buona Domenica diventando così l’unico prestigiatore ad essere stato protagonista assoluto dei due programmi domenicali di Rai e Mediaset. Si riporta anche un interessante retroscena: ha ‘prestato’ le mani a Terence Hill nel film ‘…continuavano a chiamarlo Trinità’. A tal proposito Binarelli ha rivelato a FanPage.it quanto segue: “Il film aveva un budget basso…L’ho sostituito facendolo sembrare un grandissimo giocatore di carte…Quella scena è stata particolarmente apprezzata dal pubblico…”