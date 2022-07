Orietta Berti rompe il silenzio: “Ecco perché ho accettato il GF Vip”

La nuova opinionista rivela i motivi che l’hanno portata ad accettare la sfida

L’uragano Orietta Berti è pronto a soffiare sulla casa del GF Vip. Non come concorrente, ma nell’ancora più temibile ruolo dell’opinionista, la cantante di Cavriago si appresta a mettere da parte la bontà e la dolcezza note per far spazio alla spigolatura del carattere, senza paura di rivelare il proprio pensiero davanti agli inquilini del loft di Cinecittà. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi la Berti è andata dietro le quinte della scelta di Alfonso Signorini, che ha spinto fortemente per portarla sulla poltrona accanto a quella di Sonia Bruganelli.

Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo, con il carattere che ho io non riuscirei. L’anno scorso l’ho seguito perché c’era il mio amico Giucas Casella

ha confessato la cantante al settimanale a due mesi dalla partenza del programma.

Orietta Berti e il retroscena su un ex vippone: “Ha iniziato a sanguinare”

Nel corso dell’intervista concessa a Chi la cantante lanciata verso una carriera 2.0 dal Festival di Sanremo 2021 ha svelato anche alcune curiosità su alcuni ex gieffini. Uno di questi è il noto illusionista Giucas Casella, che Orietta Berti ha ammesso di conoscere da tanti anni e di essere legata da un bel rapporto a lui. I telespettatori del reality hanno avuto modo di conoscere molto bene l’innocenza e quel fare sornione di Giucas, che anni fa sul lavoro ha rischiato grosso: “Una sera si è infilato uno spillone nel posto sbagliato durante uno spettacolo e ha iniziato a sanguinare dappertutto. Ricordo Osvaldo che lo portava a braccetto sull’ambulanza”.

La cantante ammette: “Capiterà di non avere sempre la stessa opinione”

Orietta Berti al GF Vip siederà accanto a Sonia Bruganelli, confermata a sorpresa come opinionista. Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi l’artista ha ammesso che potrebbero esserci, come giusto, che sia, delle differenze di vedute con la collega: “Capiterà di non avere la stessa opinione visto che non si può sempre essere d’accordo su tutto”. Non saranno le litigate viste con Adriana Volpe, ma la Berti darà certamente del filo da torcere dall’alto della sua esperienza e prestigiosa carriera.