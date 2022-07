GF Vip: Orietta Berti-Sonia Bruganelli opinioniste, perché? “Scelta non casuale”

Grande Fratello Vip, parla Alessandro Cecchi Paone: “Le opinioniste? Scelta non casuale”

Se da una parte L’Isola dei Famosi può vantare due opinionisti veramente capaci come Nicola Savino e Vladimir Luxuria, dall’altra la settima edizione del GF Vip avrà niente meno che Sonia Bruganelli e Orietta Berti in studio a commentare le gesta dei concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Perché sono state scelte due persone così agli antipodi, considerando che una era perfetta nel ruolo di coach a The Voice Senior? Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv ha spiegato quanto segue:

“Scelta non casuale. E’ stato fatto apposta per catturare un pubblico trasversale”.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli faranno scintille? L’esperto di televisione è sicuro di sì

Inoltre sempre Alessandro Cecchi Paone, grande esperto del mezzo televisivo, ha continuato col dire che le due opinioniste del Grande Fratello Vip 7, che debutteranno a settembre, sono destinate a “fare scintille e a tenere i fan incollato al televisore”. Ma sarà davvero così? L’anno scorso la moglie di Paolo Bonolis (che ultimamente ha detto di rischiare molto partecipandovi) ha tenuto banco anche grazie alla sua antipatia nei confronti di Adriana Volpe, oltre ai suoi pensieri unici sui concorrenti del reality show, quindi chissà come riuscirà a relazionarsi con la celebre cantante che continua a essere una prezzemolina della televisione.

Cast ricco per Alfonso Signorini, ma Bruganelli-Berti non convincono una spettatrice

Si preannuncia un cast ricco per Alfonso Signorini e il suo reality show di casa Mediaset: si vogliono all’interno della casa veri vip, ma almeno si può già iniziare a dare un’occhiata più da vicino alla coppia di opinioniste ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La scelta, però, non ha convinto la spettatrice che ha scritto alla posta di Alessandro Cecchi Paone dicendo che i telespettatori vogliono “sentire opinioni” e “non battibecchi tra chi siede su quelle poltrone”, nonostante non abbia ancora idea di cosa succederà da settembre, ovvero da quando avrà inizio la settima edizione, che promette vere e proprie scintille dato che il cast si mormora sia davvero fortissimo. Come si suol dire in questi casi: chi vivrà vedrà.