Oroscopo della prossima settimana: previsioni Paolo Fox 18-22 luglio

Luglio 16, 2022

Le previsioni zodiacali da lunedì 18 a venerdì 22 luglio 2022 dei primi quattro segni

Sfogliando il numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole nei giorni scorsi, riveliamo in questo e nei prossimi due paragrafi alcune indicazioni sulle previsioni settimanali dell’oroscopo di Paolo Fox.

ARIETE: cautela per i single nella giornata di martedì; nella vita di coppia nei prossimi giorni non ci sarà voglia di discussioni e polemiche; nel lavoro rapporti in espansione;

TORO: sarà possibile trovare nuove divertenti amicizie; nel lavoro è ora di rimettersi in gioco in vista di una situazione che sta per avere un grande rilancio;

GEMELLI: i giorni in arrivo saranno fortunati anche per rivalutare un sentimento; nel lavoro possono arrivare soluzioni grazie a Mercurio favorevole;

CANCRO: da lunedì Venere sarà nel segno e aiuterà i nuovi rapporti; nel lavoro Giove dissonante porterà cambiamenti indesiderati.

Paolo Fox e lo zodiaco della settimana prossima: le previsioni del secondo gruppo di segni

Passiamo, ora, ad altri quattro segni, il cui oroscopo settimanale dal 18 al 22 luglio lo riprendiamo sempre dalla fonte citata sopra.

LEONE: meglio riflettere per evitare inutili complicazioni o ritardi nelle situazioni personali rimaste in sospeso; nel lavoro è ora di sviluppare con calma le proprie idee;

VERGINE: da lunedì Venere finalmente non sarà più contraria per le coppie; nel lavoro è invece il momento di dimenticare qualche passo falso fatto di recente;

BILANCIA: nella vita di coppia, come in quella lavorativa, è necessaria una buona revisione generale;

SCORPIONE: non si esclude una bella rivincinta, a breve, per chi è single; nel lavoro meglio usare la diplomazia perchè la luna renderà le cose complicate tra giovedì e venerdì.

Oroscopo Paolo Fox degli ultimi segni: cosa dicono gli astri per la settimana prossima

Concludiamo con lo zodiaco della settimana 18-22 luglio 2022 dei quattro segni rimanenti, ricordando che l’oroscopo del weekend l’astrologo lo ha anticipato su un altro numero della stessa rivista.

SAGITTARIO: giornate interessanti per i single quelle di metà settimana; nella professione situazione in recupero grazie a Giove favorevole;

CAPRICORNO: nella seconda parte della settimana arriveranno dei dubbi; nel lavoro il periodo attuale è complicato da gestire;

ACQUARIO: periodo generoso per gli affetti; nel lavoro sono invece in arrivo influssi validi;

PESCI: Venere permette di recuperare un sentimento; nel lavoro si è invece alla ricerca di nuovi stimoli.