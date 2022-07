Oroscopo oggi-domani e weekend, Paolo Fox: le previsioni del 15 e 16 luglio

Paolo Fox svela le previsioni della giornata di oggi e domani per i primi segni

Si inizia come di consueto con l’oroscopo del giorno e domani per il primo gruppo di quattro segni dello zodiaco, tratto dal suo Stellare:

ARIETE: grazie a Giove avranno fortuna. I progetti sono da rilanciare. Domani vorranno vivere un amore in maniera completa. Attenzione alle arrabbiature.

TORO: finalmente è il momento giusto per rimettersi in gioco. Positivi gli influssi astrali. Domani cielo importante per l’amore. Affare importante entro pochi giorni.

GEMELLI: Luna favorevole, ma sul piano professionale c’è qualcosa da rivedere. Domani verrà riportato in luce qualche problema sentimentale. C’è un’occasione per cambiare lavoro.

CANCRO: giornata noiosa a causa di un cielo strano. Meglio evitare di fare cose avventate. Domani saranno instabili, al mattino. Meglio affrontare il tutto con prudenza.

Oroscopo per amore-lavoro-fortuna: le previsioni del fine settimana

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni del giorno-domani e del weekend (15-16 luglio):

LEONE: in questo periodo in amore non hanno pazienza. Periodo di recupero dal punto di vista lavorativo. Domani Luna in opposizione, attenzione in amore. Molta voglia di fare sul lavoro.

VERGINE: cielo che mette in discussione la sfera amorosa. A partire da lunedì qualcosa si muove. Domani qualcosa non funzionerà in amore. Non devono mettersi contro nessuno.

BILANCIA: brutta discussione da affrontare. Presto partirà qualcosa di bello sul lavoro. Domani qualcosa non andrà per il verso giusto. Non devono mettersi contro nessuno.

SCORPIONE: troppe cose da fare in amore. Non sarà facile discutere sul lavoro. Domani passeranno un fine settimana interessante. Devono svagare la loro mente.

Previsioni del 15 e 16 luglio 2022: cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox

Infine Paolo Fox svela l’oroscopo degli ultimi segni dello zodiaco. Quali saranno i più fortunati? Scopriamolo:

SAGITTARIO: malcontento e aggressività che se ne vanno. Potranno rimettersi in piedi. Domani piccoli fastidi sentimentali. Non devono perdere tempo in cose inutili, ma fare solo cose in cui credono sul serio.

CAPRICORNO: pensieri più negativi si faranno spazio nella loro mente. Giornata noiosa e prevedibile. Domani buona disponibilità in amore. Devono fare le cose davvero indispensabili.

ACQUARIO: Luna nel segno che aiuta l’amore. Le buone idee non mancano. Domani sarà facile credere nelle nuove storie d’amore. Sentiranno una persona che interessa loro moltissimo.

PESCI: recuperano le coppie in crisi. Buona energia da sfruttare dove preferiscono. Domani potranno fare delle scelte nuove in campo amoroso. Momento interessante per le collaborazioni.