Pamela Petrarolo scettica dopo L’Isola: “Io al GF Vip? Non mi chiameranno”

L’ex naufraga si candida come concorrente del GF Vip: “Io sono pronta”

Pamela Petrarolo una ex concorrente della sedicesima edizione del reality basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi che si è concluso con la vittoria di Nicolas Vaporidis, tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha fatto una richiesta a un conduttore. La showgirl si è candidata per partecipare al programma che vede al timone Alfonso Signorini:

“Potrei dare a loro un consiglio, mi potrebbero fare entrare in corsa come ho fatto per l’isola, dopo un po’ che è iniziato, io sono pronta“.

Il retroscena di Pamela Petrarolo sul reality di Signorini: “L’anno passato ero quasi sicura di entrare”

Tra gli ex concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi c’è anche Pamela Petrarolo, che nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan. In particolare a chi continua a chiederle se parteciperà al GF Vip, ha replicato svelando un retroscena: “Ragazzi io il provino l’anno passato l’ho fatto e vi dico anche che ero quasi sicura di entrare e poi non è successo più nulla”. La showgirl ha continuato il suo discorso, ammettendo di avere dei dubbi su una sua eventuale presenza nel seguitissimo reality show pronto a tornare su Canale 5 a settembre 2022: “Poi sono partita per l’isola, sono appena tornata e secondo me non mi richiameranno, non mi chiameranno, perchè ho appena finito un reality, che mi chiamano per farne subito un altro?”.

Sempre sui social la 45enne che ha vissuto la sua esperienza in Honduras in completa solitudine, ha replicato a coloro che dopo averla incontrata per strada le hanno detto di averla vista nel programma basato sulla sopravvivenza insieme a tutti gli altri naufraghi: “Mi dicono sei stata prorpio brava veramente, ti ho visto tutte le puntate, stavi insieme a tutti, ma dico ma sei sicura? Io ho fatto una cosa particolare se mi hai seguita lo dovestri sapere, sei stata con tutti gli altri no? Sei stata lì insieme a tutti, ma non mi hai mai vista!”. L’ex naufraga ha aggiunto: “Non hai manco visto l’isola tra l’altro, perchè sono stata 21 giorni su Playa Sgamadissima, e allora le str*nz*t* tenetevele per voi che fate più bella figura!”.

Edoardo Tavassi l’ha confessato a una ex compagna di gioco: “Mercedesz non voglio conoscerla fuori”

Intanto l’ex naufraga ai microfoni della trasmissione radiofonica Non succederà più condotta da Giada Di Miceli ha detto la sua sulla complicità tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, facendo sapere che il romano in realtà non ha alcun interesse per la 30enne a cui infatti ha dato il benservito: “All’inizio quando è entrata con Maria Laura mi ha confessato che sembrava gli piacesse, poi ha cambiato subito idea. Quando lei ci ha riprovato si è convinto che non fosse la persona adatta a lui”. Sempre riferendosi al fratello di Guendalina, ha svelato il contenuto di una loro conversazione: “Ultimamente quando siamo usciti tutti insieme mi ha detto io non ho nessuna intenzione di conoscerla fuori“.