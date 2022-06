Edoardo Tavassi dà il benservito a Mercedesz Henger: “Preferisco Estefania”

Mercedesz Henger scaricata dall’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: “Questo tipo di persone non mi piacciono”

Edoardo Tavassi è stata uno dei concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi più amati dal pubblico a casa. Difatti se non si fosse infortunato avrebbe sicuramente conteso fino all’ultimo la vittoria all’amico Nicolas Vaporidis. Oggi il fratello di Guendalina Tavassi ha rilasciato una lunga intervista alla fanpage instagram thepipol_tv. E tra le tante cose che ha detto ha anche colto la palla al balzo per scaricare nei fatti la figlia di Eva Henger, asserendo di credere sia sempre stata una falsa:

“Ha giocato molto. Quando non c’erano le telecamere sembrava capirmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico…”

L’uomo non ha fatto mistero di non amare questo tipo di persone: “A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno…”

Edoardo Tavassi non lo nasconde: “Andrei a cena con Estefania Bernal”

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata alla fanpage instagram thepipol_tv, dopo aver dato nei fatti il benservito a Mercedesz Henger, non ha nascosto che vorrebbe tanto portare a cena fuori la modella argentina:

“Tra Mercedesz ed Estefania scelgo certamente quest’ultima…La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta…”

La stessa concorrente, che è finita nuovamente al centro del gossip, ha dichiarato di provare sicuramente una simpatia nei confronti del fratello di Guendalina Tavassi. Che possa nascere qualcosa di serio tra loro?

Isola dei Famosi, l’ex naufrago lo ammette: “Non voglio più rivedere Jeremias Rodriguez e suo padre”

Successivamente è stato chiesto ad Edoardo Tavassi se c’è qualcuno tra i naufraghi dell’ultima edizione del reality show condotta da Ilary Blasi che non vorrebbe rivedere. E quest’ultimo alla fanpage instagram thepipol_tv ha subito fatto il nome del fratello di Cecilia e Belen Rodriguez e suo padre Gustavo:

“Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere…”

Ha poi spiegato il motivo per cui non ha interesse di vederli più: “La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai…”