Paola Perego e il retroscena sul papà scomparso: “Ci teneva tantissimo a…”

Ha concesso una lunga intervista al magazine Gente, la conduttrice attualmente volto di Rai2 che ha rivelato di essere al settimo cielo per il matrimonio della figlia Giulia Carnevale con il compagno Filippo Giovannelli. Durante l’intervista, inoltre, ha confessato che secondo lei dietro le nozze c’è l’ombra di una persona a lei molto cara purtroppo scomparsa. La conduttrice ha confessato:

“Credo che dietro la loro decisione ci sia lo zampino di mio papà, che ora non c’è più. Era un uomo all’antica, ci teneva tantissimo.”

L’uomo è venuto a mancare nel 2020 ma era molto legato alla nipote ed alle tradizioni tanto che la stessa ha aggiunto che il nonno ha chiesto sia a lei che al compagno di convolare a nozze.

Nei giorni scorsi, quindi, si è sposata la figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale e, sempre durante l’intervista, la conduttrice sul lieto evento ha confessato le sue emozioni. Nonostante la giovane sia già una donna madre di due figli per lei resta sempre la sua bambina ed infatti ha ammesso:

“Quando ho visto Giulia entrare in chiesa con l’abito bianco non ho trattenuto la commozione. Ma la cosa che più mi ha emozionato profondamente è stato scorgere una luce nei suoi occhi che non avevo mai colto prima.”