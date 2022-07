Paola Turci e Francesca Pascale spose: tutto sul matrimonio, invitati e foto

Francesca Pascale e la cantante hanno detto si: tutto sulle loro nozze

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate oggi, sabato 2 luglio, l’unione civile (non è legislativamente corretto parlare di matrimonio) si è svolta in Toscana nel comune di Montalcino ed dettagli su cerimonia e invitati sono stati trapelati sia dall’Ansa che dalle dirette interessate. Infatti, la cantautrice romana ha annunciato di aver pronunciato il fatidico SI con una storia su Instagram nella quale postando la foto visibile in apertura dell’articolo ha annunciato entusiasta: “We said yes”. Le due donne appaiono felice, sorridenti e radiose per aver suggellato il loro amore alla presenza di pochi intimi amici e parenti in una cerimonia che fino all’ultimo la cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi hanno cercato di rendere riservata.

Paola Turci sposa l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi: invitati, foto e video della cerimonia

Nel dettaglio, le nozze tra Francesca Pascale e Paola Turci sono state celebrato a Palazzo dei Priori a Montalcino (Siena) e sono state officiate dal sindaco Silvio Franceschelli, che sul lieto evento ha ammesso:

“Questa è stata l’unione più emozionante celebrata in 10 anni e si è visto il sentimento vero tra due persone che si vogliono veramente bene”

La cerimonia è durata circa una ventina di minuti alla presenza di pochi intimi invitati, circa una trentina compresi i due testimoni e nessun volto noto. Dopo la cerimonia la festa poi si è svolta al Castello di Velona. Per le due donne è stato uno dei giorni più importanti della loro vita, sicuramente non intaccato dai commenti omofobi dei giorni scorsi che la stessa cantante ha bollato come cattivi e ignoranti.

La cantante e la modella si sono sposate: foto ed il regalo di Silvio Berlusconi

E dunque la cantautrice 57enne e la showgirl 36enne si sono unite civilmente oggi in Toscana. Dalle foto, una visibile in basso, si evince che entrambe hanno optato per l’abito bianco. Un blazer per la Pascale e una tuta con spalline sottili e corpetto ricamato per la cantante. Pare inoltre che le due donne siano state omaggiate da Silvio Berlusconi con un’importante regalo, due importanti gioielli.