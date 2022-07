Paola Turci vittima di omofobia reagisce duramente: “Cattiveria ed ignoranza”

La cantante insultata pesantemente sui social: “Che vergogna!”

Nella giornata di ieri su tutti i giornali e sul web è stata pubblicata la notizia che Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno domani. Il matrimonio verrà celebrato nel Comune di Montalcino e la cena si svolgerà in un noto ristorante al castello di Velona. Pare che sarà una cerimonia davvero intima. Purtroppo però c’è da segnalare che il clima festoso è stato guastato da un utente, che ha deciso di riservare in privato su instagram insulti omofobi alla popolare cantante: “Les**cona, che schi*o!” Ovviamente questo brutto post l’ha reso pubblico la popolare artista nelle sue storie sul social fotografico.

Paola Turci ci va giù pesante con l’hater: “Ignoranza, omofobia e cattiveria”

La popolare cantante, nella didascalia della foto pubblicata su instagram in cui ha mostrato gli insulti omofobi che questo hater ha rivolto nei suoi confronti, ha poi scritto nella didascalia di essere davvero rimasta senza parole da cotanta cattiveria: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase!” E ovviamente sono stati tanti i fan, e non solo, a esprimere la più totale solidarietà alla famosa artista, che proprio domani convolerà a nozze con Francesca Pascale. A parte questo brutto episodio l’artista sarà sicuramente felice di sposare domani la donna della sua vita.

“È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri”

Grazie @MaxGramel pic.twitter.com/hCaXTKeCoI — Paola Turci (@paolaturci) July 1, 2022

L’artista sempre molto attiva sui social: “È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri”

Paola Turci in queste ultime ore ha anche pubblicato un post molto significativo su twitter. Difatti l’artista ha pubblicato una foto dell’articolo scritto oggi da Massimo Gramellini su Il Corriere della sera in cui esprime bellissime parole sulla sua storia d’amore con Francesca Pascale. Ed è stata soprattuto una sua frase ad averla colpita molto favorevolmente, tanto da riportarla anche nella didascalia: “È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri…” La donna ha poi ringraziato sentitamente il giornalista per le bellissime parole spese. Si ricorda ancora una volta che l’artista e l’ex di Silvio Berlusconi si sposeranno domani e all’evento parteciperanno solo pochi intimi, la cui identità non è stata ancora svelata. Non resta che fare loro i più sinceri auguri, nella speranza questo loro amore duri per sempre.