Paolo Fox, oroscopo di oggi e domani (23-24 luglio): previsioni amore-lavoro

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 23, 2022 , in Oroscopo

Cosa dicono le previsioni di Paolo Fox? Grande passionalità per il segno dell’Ariete

Partiamo come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di oggi e domani tratto dal suo Stellare:

ARIETE: grande passionalità. Qualcosa sul lavoro potrebbe sfuggire di mano. Domani Luna e Mercurio favorevoli. Bella capacità d’azione.

TORO: piccoli intrighi e nuove storie. Proposte importanti che non tardano ad arrivare. Domani sono più forti in amore. Attenzione alle promesse mancate.

GEMELLI: grande passione in amore. Possono proporre tante idee diverse. Domani Luna nel segno. Devono fermarsi un attimo e divertirsi.

CANCRO: determinazione nelle loro scelte sentimentali. Le stelle aiutano i lavoratori. Domani vivranno un nuovo amore. Piccole riconferme sul lavoro.

Oroscopo del giorno e domani: le previsioni per amore, lavoro e fortuna negli incontri

Si prosegue, come sempre, con gli altri quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox del 23 e 24 luglio:

LEONE: grande vitalità in più. Vogliono ottenere grandi cose. Domani molto interessante per la sfera sentimentale. Non è il caso di fare azzardi.

VERGINE: unioni sentimentali da verificare. Un’idea nuova si rivelerà vincente. Domani i legami potranno essere rinsaldati. I ritardi vanno superati.

BILANCIA: stranezze in amore. Possono proporre delle idee sul lavoro. Domani le cose andranno fatte con calma, soprattutto in amore. Devono godersi la festa.

SCORPIONE: Luna non più in opposizione. Comincia a muoversi qualcosa sul lavoro. Domani periodo critico in amore. Sono piuttosto nervosi.

Paolo Fox svela cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo del 23 e 24 luglio

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo le previsioni dell’oroscopo dell’astrologo per eccellenza:

SAGITTARIO: Luna opposta. Non devono arrabbiarsi così facilmente. Domani Luna opposta, le scelte vanno compiute con calma. Periodo che porta piccole riconferme.

CAPRICORNO: crisi grave in amore. Si naviga a vista sul lavoro. Domani questioni in sospeso che dimenticheranno. Possono lasciarsi andare al relax più completo.

ACQUARIO: recupero con Luna favorevole, infatti grande energia da sfruttare. Domani sentimenti veri da affrontare. Non si esclude un po’ di nervosismo.

PESCI: discussioni da non alimentare inutilmente. Malesseri nel fine settimana. Domani momento di stanchezza da affrontare in amore. I problemi sono all’ordine del giorno.