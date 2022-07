Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 22-23 luglio: previsioni del fine settimana

Cosa succederà nel weekend? Scopriamolo con le previsioni dei primi quattro segni

Si preannuncia un fine settimana secondo l’oroscopo dell’astrologo per eccellenza davvero incredibile. Vediamo cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: non parlare troppo d’amore è meglio. Non devono essere tristi per il lavoro. Domani grande passionalità. Qualcosa sul lavoro potrebbe sfuggire di mano.

TORO: Luna che promette bene. Fase di grande rinascita. Domani piccoli intrighi e nuove storie. Proposte importanti che non tardano ad arrivare.

GEMELLI: incontri intriganti e poi possono fare grandi cose. Domani grande passione in amore. Possono proporre tante idee diverse.

CANCRO: molto positive le sorprese in amore. Avranno un grande successo sul lavoro. Domani determinazione nelle loro scelte sentimentali. Le stelle aiutano i lavoratori.

Oroscopo di venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022: le previsioni degli altri segni

Continuiamo con le previsioni di Paolo Fox di oggi e domani per quanto riguarda il secondo gruppo di quattro segni dello zodiaco:

LEONE: le situazioni di petto non vanno prese in questo periodo. Occasioni importanti sul lavoro. Domani grande vitalità in più. Vogliono ottenere grandi cose.

VERGINE: vecchie incomprensioni che riemergono. Grande successo nel prossimo autunno. Domani unioni sentimentali da verificare. Un’idea nuova si rivelerà vincente.

BILANCIA: vecchie incomprensioni riemergono in amore. Venerdì intrigante. Domani stranezze in amore. Possono proporre delle idee sul lavoro.

SCORPIONE: Luna in opposizione in amore. Giornata di recupero sul lavoro. Domani Luna non più in opposizione. Comincia a muoversi qualcosa sul lavoro.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle di oggi e domani

Infine l’oroscopo del weekend (22 e 23 luglio) per quanto riguarda, ovviamente, gli ultimi quattro segni zodiacali:

SAGITTARIO: favorevole la situazione sentimentale. Bene la sfera professionale. Domani Luna opposta. Non devono arrabbiarsi così facilmente.

CAPRICORNO: Luna favorevole, ma la stanchezza prende il sopravvento. Puntare sui progetti sicuri. Domani crisi grave in amore. Si naviga a vista sul lavoro.

ACQUARIO: i single si divertono molto in questo periodo. Meglio mantenere il lavoro che hanno in questo momento. Domani recupero con Luna favorevole, infatti grande energia da sfruttare.

PESCI: qualcosa non va per il verso giusto in amore e infatti la stanchezza si fa sentire. Domani discussioni da non alimentare inutilmente. Malesseri nel fine settimana.