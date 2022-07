Paolo Fox, oroscopo oggi e domani: cosa dicono le previsioni del 20-21 luglio

Oroscopo degli altri segni dello zodiaco: previsioni Ariete-Toro-Gemelli-Cancro

Ecco cosa succederà ai primi quatto segni dello zodiaco secondo le previsioni del 20-21 luglio:

ARIETE: tante cose da fare in amore. Le qualità vanno sfruttate sul lavoro. Domani prenderanno tutto troppo di petto. Le proposte di collaborazione sono da considerare.

TORO: emozioni da non sottovalutare. Ottime stelle sul lavoro. Domani si sentiranno meno svogliati in amore. Un evento di lavoro li cambierà la vita.

GEMELLI: incontri molto importanti. Stelle interessanti per la sfera professionale. Domani Luna nel loro segno, bene i cuori solitari. Incontri di lavoro da programmare con facilità.

CANCRO: sottoposto a stress. Cambiamento improvviso sul lavoro. Domani meglio tagliare i rami secchi in amore. Una richiesta potrà partire.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle e i pianeti

Secondo lo Stellare di Paolo Fox ecco le previsioni degli altri quattro segni dello zodiaco:

LEONE: situazione astrologica importante. Non si escludono novità. Domani grande voglia di amare. Avranno più cose da dire sul lavoro.

VERGINE: troppo aggressivi in amore. Sono molto nervosi in questo periodo. Domani tira e molla nei rapporti d’amore. Vorrebbero cambiare luogo di lavoro.

BILANCIA: si colmeranno delle mancanze in amore. Sono molto nervosi. Domani mese che porta ancora delle sicurezze in amore. Vorrebbero cambiare aria al più presto.

SCORPIONE: situazione astrologica che convince. Lavoro che premia gli audaci. Domani Luna in opposizione. Tanti progetti pronti che partiranno nelle prossime settimane.

Previsioni di oggi e domani: svelato l’oroscopo del 20 e 21 luglio 2022

L’oroscopo del giorno e domani secondo Paolo Fox è proprio qui di seguito, e finisce, come di consueto, con gli ultimi segni:

SAGITTARIO: Luna che favorisce l’amore. Vogliono mettersi in proprio. Domani Sole torna favorevole. Non ci saranno difficoltà sul luogo di lavoro.

CAPRICORNO: le cose non andranno come vorrebbero. Meglio evitare lo stress. Domani in amore ci vorrà calma e sangue freddo. Conviene fare solo in ciò in cui credono davvero.

ACQUARIO: giornata buona per parlare d’amore. Devono fare le cose giuste sul lavoro. Domani Luna in opposizione. Buone chiamate dal punto di vista professionale.

PESCI: potranno parlare d’amore. Non devono affaticarsi troppo. Domani fanno fatica a compiere certe scelte. Aumentano le richieste in famiglia.