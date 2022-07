Paolo Fox, oroscopo prossima settimana: previsioni dall’11 al 15 luglio

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana

Dall’ultima edizione di DiPiùTV uscito in tutte le edicole nei giorni scorsi, andremo a vedere in questo e nei prossimi due paragrafi alcune previsioni sull’oroscopo settimanale di Paolo Fox da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, partendo con il primo gruppo di quattro segni.

CAPRICORNO: le storie che non funzionano non dureranno a lungo. Meglio discutere dei problemi. Un po’ di agitazione vi frena in vista di un esame, sul lavoro situazione piatta.

ACQUARIO: può essere il momento giusto per iniziare nuove storie d’amore. Sul lavoro per alcuni di voi è già tempo di guardare al mese di settembre, occhio a qualche possibile scontro.

PESCI: in amore conviene organizzare qualcosa con il vostro/la vostra partner. I single aspettino a giudicare negativo il momento. Sul lavoro evitate di fare troppe cose insieme, si rischia un po’ di confusione.

CANCRO: i single inizino a frequentare nuove persone. Le coppie potranno godere di qualche momento spensierato. Sul lavoro arrivate da mesi pesanti.

Il secondo gruppo di segni: le indicazioni dell’astrologo

Paolo Fox ha poi proseguito la sua rubrica sul settimanale DipiùTV, aggiornando sugli ulteriori segni dello zodiaco. Queste le previsioni per altri 4 segni per la settimana 11-15 luglio 2022:

LEONE: momento importante in amore sia per i single che per le coppie, in arrivo notizie importanti. Per quanto riguarda il lavoro tutto andrà meglio.

VERGINE: le coppie che stanno insieme da tempo farebbero bene a tenersi alla larga da problemi esterni, anche se non sussiste il rischio di separarsi. Sul lavoro c’è chi vi rema contro, ma siete forti.

BILANCIA: in amore alcune coppie arrivano da periodi di crisi, mentre i single appaiono in difficoltà. Alcuni hanno dovuto ridimensionarsi dal punto di vista professionale, siate prudenti.

SCORPIONE: per i single, Venere arriverà a vostro favore. Le coppie stiano alla larga dalle tensioni, sul lavoro in arrivo nuovi progetti a partire da dopo l’estate.

Gli ultimi segni per la settimana 11-15 luglio: le previsioni dell’oroscopo

Dopo le previsioni della scorsa settimana Paolo Fox è tornato con il consueto appuntamento sulla rubrica di Dipiù TV. Queste le previsioni per quanto riguarda l’ultimo gruppo di segni:

SAGITTARIO: alcune tensioni sul lavoro vi frenano anche in amore, ma presto arriveranno nuovi progetti. Animo agitato per i single.

ARIETE: momento giusto per fare nuove conoscenze in amore. Da alcune separazioni si può ripartire, figli in arrivo per chi ne desidera. Entro pochi mesi in arrivo una soddisfazione sul lavoro.

TORO: nel cielo si intravedono tante nuove positività all’orizzonte. Sul lavoro proteggete bene quanto fatto.

