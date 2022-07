Paolo Fox, oroscopo prossima settimana: previsioni dal 3 all’8 luglio 2022

Le previsioni fatte dall’astrologo per la settimana prossima: ecco cosa dicono le stelle

Dalle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì scorso, riveliamo in questo e nei prossimi due paragrafi alcune indicazioni sull’oroscopo settimanale di Paolo Fox da lunedì 3 a venerdì 8 luglio, iniziando dal primo gruppo di quattro segni.

ARIETE: Venere favorevole per coloro che vogliono trovare l’amore e rimarrà tale fino a metà mese circa; cielo importante, in arrivo per il lavoro, nei prossimi giorni;

TORO: alcune coppie hanno avuto dei malintesti; Marte ora ai single regala passionalità; nel lavoro al momento ci sono troppi pensieri;

GEMELLI: Venere rimane amica in questo periodo per le coppie; il mese appena iniziato si rivelerà produttivo nel settore della professione;

CANCRO: potrebbero esserci preoccupazioni per questioni di soldi attualmente; per i single ora ogni pretesto è giusto per rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni settimanali di altri quattro segni dello zodiaco

Passiamo, ora, al secondo gruppo di segni, il cui OROSCOPO della settimana dal 3 all’8 luglio lo riprendiamo sempre dalla fonte citata in precedenza.

LEONE: giorni utili per fare una scelta a lunga scadenza riguardante la vita di coppia; Giove rimane favorevole per il settore del lavoro;

VERGINE: chi è innamorato da tempo, ora ha voglia di sposarsi o convivere; nel lavoro si possono fare grandi progetti per il futuro;

BILANCIA: i rapporti di coppia vanno rinsaldati; Giove in opposizione porta qualche polemica nel lavoro;

SCORPIONE: nella vita amorosa in questo periodo non c’è molta pazienza; in famiglia è il momento di prendere decisioni importanti.

Paolo Fox e le sue previsioni dell’oroscopo della settimana degli ultimi quattro segni

Infine, ecco le previsioni astrologiche da lunedì a venerdì della settimana prossima dei quattro segni rimanenti, riprese sempre dalla rivista menzionata all’inizio dell’articolo.

SAGITTARIO: forte agitazione nella coppia nei primi giorni della settimana; nel lavoro Giove è favorevole e ci si rimette in gioco;

CAPRICORNO: si è sempre troppo presi dal lavoro e l’amore passa in secondo piano in questo periodo;

ACQUARIO: non si esclude di parlare di un cambiamento dello stile di vita con il proprio partner; lunedì forse in arrivo novità nel lavoro;

PESCI: meglio non esporsi troppo lunedì e martedì; i progetti di lavoro che non sono partiti bene, ora migliorano.