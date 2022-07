È morto l’attore Paul Sorvino di ‘Quei bravi ragazzi’, cinema in lutto

I fan di Quei Bravi ragazzi piangono Paul Sorvino

Il cinema targato USA perde un altro pezzo pregiato. Nelle scorse ore è morto Paul Sorvino, celebre per aver interpretato uno dei personaggi celebri del film di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi, Paulie Cicero. L’attore americano era di origini italiani ed è scomparso all’età di 83 anni, come comunicato in maniera ufficiale dalla moglie del premiato artista. In più di cinquant’anni di carriera, Sorvino, nato a Brooklyn precisamente nel 1939 da padre napoletano e mamma di origini molisane, ha spesso e volentieri vestito i panni del poliziotto o del gangster italoamericano, appunto per via delle proprie origini che in qualche modo gli facilitavano il compito nelle varie pellicole. Il noto attore, molto apprezzato anche in Italia dai colleghi, ha preso parte ad oltre 150 pellicole, dividendosi tra cinema e piccolo schermo: oltre al capolavoro firmato dalla regia di Martin Scorsese, si ricorda di Sorvino soprattutto Dick Tracy di Warren Beatty, tra i tanti successi raccolti in una carriera degna di Hollywood.

La passione per il canto e quel celebre duetto con il cantante italiano

Non solo tanto cinema e tv per il compianto attore Paul Sorvino. L’artista americano e di compravate origini italiane è stato legato in qualche modo anche al mondo della musica, visto che è sempre stato un grande appassionato di canto lirico. Proprio per questa sua inclinazione Paul ha duettato anche con uno dei cantanti italiani più riconosciuti nel mondo, il famoso Andrea Bocelli. Prima di sbarcare nel mondo del cinema il personaggio di Paulie Cicero in Quei Bravi ragazzi di Martin Scorsese ha studiato canto a New York, ma per via della sua asma non è mai riuscito a proseguire nella musica, lanciandosi poi in direzione Hollywood.

Quanto affetto per Paul Sorvino: valanga di messaggi inviati ai familiari

La morte dell’artista ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella vita dei suoi familiari, ma anche di tuti i fan raccolti in una carriera lunga una vita. Sono tantissimi i messaggi di ricordo e condoglianze che sono stati girati alla moglie dell’artista e ai cari di Paul Sorvino, che ha lasciato inevitabilmente una traccia molto importante nel mondo del cinema, sempre con le bandiere di USA e Italia tenute strettissime e che adesso sventolano in suo ricordo.