Come sta Pippo Franco? Arrivati gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del noto conduttore

La notizia del ricovero di Pippo Franco ha mandato in apprensione l’Italia. Il celebre conduttore e attore, amatissimo per via delle sue tante pellicole oltre alla conduzione per anni dei vari format organizzati da Il Bagaglino ha fatto tremare la numerosissima schiera di suoi fan. Nella notte l’artista è stato stato colpito da un malore la notte scorsa (verosimilmente un attacco ischemico transitorio) e immediatamente trasportato presso il noto ospedale romano Gemelli. E proprio tramite la struttura ospedaliera sono filtrati alcuni aggiornamenti, per fortuna rassicuranti, riguardo le condizioni del presentatore. Le condizioni che sembravano essere inizialmente molto gravi sarebbero ora invece discrete, secondo quanto riportato dall’ANSA. Grande sospiro di sollievo dunque, adesso che il pericolo più grande sembra scampato. “Le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni” – si legge sul sito della nota agenzia di stampa – . Adesso non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in grado di fare ulteriore chiarezza.

Pippo Franco e l’abbraccio dei suoi fan: quanto amore sui social

Celebrissimo dagli anni ’70 in poi, Pippo Franco è stato capace di comandare la parte comica dell’Italia insieme ai prestigiosi colleghi dell’epoca. E immediatamente i social si sono scatenati una volta appresa la notizia del ricovero d’urgenza, con tantissimi utenti che si sono riversati su Instagram e Twitter per far sentire calore al conduttore romano e sostegno in quello che pareva essere il momento più complicato per il capocomico del Bagaglino. Tantissimi anche i giovani che hanno abbracciato virtualmente Pippo Franco, visto che molti dei suoi tormentoni sono arrivati fino ad oggi e avranno vita lunghissima negli archivi televisivi.

Il tentativo fallito con la politica del presentatore

Nota la sua grande esperienza nel mondo dello spettacolo, dal Bagaglino a programmi comici come La sai l’ultima, passando per divertenti e spassose commedie popolarissime negli anni ’80, Pippo Franco ci ha provato anche con la politica. Nei mesi scorsi il conduttore si è candidato per le amministrative a Roma, dove però ha raccolto il misero bottino di 2o consensi al fianco del candidato Micheletti. Allontanatosi un po’ dalla tv negli anni passati, il figlio del presentatore, Gabriele Pippo ha invece preso parte a Temptation Island nel 2019.