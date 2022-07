Pippo Franco ricoverato d’urgenza per un ictus: gravissime le sue condizioni

Attore colpito da un ictus nella notte: le sue condizioni sono gravissime

Poco fa il portale FanPage.it ha lanciato una notizia davvero drammatica su uno dei protagonisti assoluti de Il Bagaglino. Cos’è successo? In base a quanto riportato dal portale web ore fa Pippo Franco è stato ricoverato in ospedale a Roma in seguito ad un ictus. Si segnala che l’attore pare sia arrivato all’Ospedale Gemelli di Roma in condizioni gravissime:

“Pippo Franco, il popolare comico simbolo del Bagaglino, si ritrova in queste ore ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma….Le condizioni sarebbero apparse da subito molto gravi…”

Al momento nessuno della famiglia ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito.

Pippo Franco in ospedale a Roma: ha avuto un malore nella notte

Successivamente il portale web FanPage.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che l’attore simbolo della compagnia teatrale Il Bagaglino pare abbia avuto nella notte un malore. Una volta poi arrivato all’Ospedale Gemelli di Roma i dottori, dopo le dovute analisi, gli hanno diagnosticato un ictus:

“Secondo quanto riportato, il conduttore avrebbe accusato un malore nella notte. Arrivato in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato un ictus…”

Purtroppo non è dato sapere molto di più sul suo stato di salute, nella speranza che presto arrivino buone nuove. Ovviamente tutti i suoi fan si sono immediatamente riversati sui social per far sentire la loro vicinanza alla famiglia, che sarà sicuramente in estrema apprensione per le sue condizioni di salute pare decisamente gravi.

L’attore preso di mira online: smentite tutte le fake news sul suo conto

In attesa di sapere come sta Pippo Franco dopo essere stato colto da un malore nella notte (pare sia stato un ictus), si segnala anche un altro fatto increscioso risalente ad una settimana fa circa. Cos’altro è successo? Sono circolate online diverse fake news su una sua presunta morte. Per fortuna il tutto è stato smentito in poche ore, ma ha allarmato non poco i suoi tanti fan.