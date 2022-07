Programmi Rai 2022/23, decisioni improvvise: Lucia Annunziata torna subito

Finite le vacanze per la popolare giornalista: tornerà già in video dal 24 luglio

Ieri è caduto ufficialmente il Governo Draghi, il quale ha rassegnato le sue dimissioni. Per tale ragione la Rai e anche le altre Televisioni sono state costrette a stravolgere il palinsesto richiamando in fretta e furia i giornalisti in vacanza per seguire la campagna elettorale da vicino. Tra questi anche Lucia Annunziata è stata richiamata all’ordine, e già a partire da domenica 24 luglio sarà alla conduzione di Mezz’Ora in Più alle 14.30 circa su Rai Tre. A dare la notizia è stato il portale televisivo DavideMaggio.it. Questo suo ritorno repentino in video farà saltare il suo impegno in Ucraina come inviata speciale per seguire la guerra da vicino.

Lucia Annunziata tornerà in Tv prima del tempo: palinsesto di Rai Tre stravolto

Il portale DavideMaggio.it, dopo aver rivelato che la popolare giornalista tornerà in Tv con il suo Mezz’Ora in Più già a partire da domenica prossima per seguire la campagna elettorale, ha anche lanciato un’altra anticipazione. Di cosa si tratta? In pratica su Rai Tre dovrebbe andare in onda già a partire dal 22 agosto un piccola striscia quotidiana di approfondimento politico che precede la soap opera Un Posto al Sole condotta da Marco Damilano. Il suddetto programma che si dovrebbe chiamare Il Cavallo e La Torre sarebbe dovuto iniziare a settembre.

#Cartabianca torna prima del previsto? Le ultimissime indiscrezioni

Le novità per quanto riguarda il palinsesto di Rai Tre non sono finite qua. Difatti sempre il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che anche Bianca Berlinguer potrebbe finire le vacanze anzitempo e tornare in video con il suo programma in prima serata sempre per seguire la campagna elettorale:

“Si sta ragionando in queste ore se anticipare il ritorno di #Cartabianca rispetto alla data prevista (6 settembre)…”

Al momento il programma della popolare giornalista è stato sostituito per l’estate dal talk show intitolato Filorosso. Sempre parlando delle novità inerenti al palinsesto del terzo canale si segnala inoltre che la versione estiva di Agorà andrà in onda ogni giorno per ben 4 ore (dalle 8 a mezzogiorno).