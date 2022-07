Rai1, caos oggi: cancellato Estate in diretta, Unomattina ha perso Ossini

Estate in diretta non va in onda nemmeno oggi: nuovo stop per il programma di Rai1

Anche oggi, così come accaduto ieri, il palinsesto di Rai1 è stato letteralmente stravolto per la crisi di governo che sta facendo traballare l’Italia in questi giorni. Già ieri la delicata situazione aveva portato la rete ad informare costantemente il pubblico in diretta con edizioni speciali del TG1. Oggi, in un primo momento, per quanto riguarda il pomeriggio di Rai1, la guida tv ufficiale riportava regolarmente il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, con il solito inizio fissato per le 17:20. Tuttavia il programma non è andato in onda e attenzionando la programmazione si notano alcuni cambiamenti fatti in corsa che hanno riguardato proprio la trasmissione. Al suo posto, fino a Reazione a catena (che dovrebbe andare in onda a differenza di ieri che è saltato), è in corso un’edizione speciale del TG1.

Massimiliano Ossini assente dalla trasmissione: cos’è successo?

Non soltanto Estate in diretta è saltato, ma anche altri programmi hanno subìto alcune modifiche a variazioni. In particolare per quanto riguarda la mattinata di Rai1 Unomattina estate ha cambiato orario per la giornata odierna (ieri invece è saltato del tutto). La puntata oggi è iniziata eccezionalmente alle ore 11:00 invece delle 9:00, per lasciare spazio ad un’edizione speciale del TG1, e dunque è andata in onda soltanto per un’ora. Il termine si è allungato inoltre fino alle 12:00, orario in cui ha lasciato la linea a Camper. Quest’ultimo solitamente inizia alle 11:30 ma ha ceduto mezz’ora. A destare parecchia curiosità è stata l’assenza del conduttore e la presenza solo di Maria Soave. Quest’ultima ha spiegato:

“Oggi sono sola. Massimiliano è in giro a girare delle immagini per noi che vedremo nelle prossime puntate”.

I palinsesti stravolti per la crisi di governo: tutti i cambiamenti delle altre reti

Oltre a Rai1, con lo stop di Estate in diretta e il nuovo orario di Unomattina estate, anche gli altri canali delle reti principali hanno vissuto modifiche. Stamattina, ad esempio, su Rete4 dalle 10:55 è andato in onda uno speciale del TG dal titolo “Diario della crisi”. Su La7, invece, dalle ore 17:00 è in onda uno speciale di Enrico Mentana che resterà in diretta fino alle ore 20:00. Da segnalare, infine, che proprio per l’attuale situazione politica stasera Zona Bianca su Rete4 alle 21:25 ospiterà Giuseppe Conte.