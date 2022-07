Estate in diretta, brusco stop: assenti Roberta Capua e Gianluca Semprini

Gianluca Semprini e Roberta Capua in pausa: la crisi di governo fa saltare la puntata

Ci risiamo, così come accaduto recentemente, anche oggi Estate in diretta non va in onda e, stando a quanto riportato dai palinsesti ufficiali, riprenderà regolarmente la sua messa in onda domani pomeriggio. Di certo però non c’è ancora nulla visto che in questi giorni i palinsesti televisivi, soprattutto per quanto riguarda le reti principali, potrebbero essere piuttosto ballerini con programmi saltati o orari modificati. Ma perché tutto questo cambiamento? Ebbene, esattamente come qualche giorno fa, anche oggi la situazione in merito all’attuale crisi di governo comporta delle vere e proprie maratone dei tg e dei programmi di approfondimento politico. La situazione politica piuttosto altalenante che l’Italia sta vivendo come un fulmine a ciel sereno vede coinvolte, dunque, anche le trasmissioni più leggere o comunque non dedicate prettamente alla politica.

Estate in diretta oggi non va in onda: come cambia il palinsesto di Rai1

Lo stravolgimento dei palinsesti televisivi non riguarda soltanto la mancata messa in onda del programma pomeridiano condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, addolorata per una notizia, ma anche altre trasmissioni. In particolare oggi non è andato in onda Unomattina estate e al suo posto c’è stato uno speciale del TG1 sulla crisi di governo condotto da Monica Maggioni. E ancora, la soap Sei sorelle è stata anticipata alle ore 14:00, al posto delle repliche di Don Matteo 8. Alle 15:15 è iniziato un nuovo speciale del TG1 che proseguirà fino alla quotidiana edizione delle ore 20.00. Salta dunque, oltre ad Estate in diretta, anche l’amatissimo Reazione a catena condotto da Marco Liorni.

Rivoluzione per le altre reti televisive: tutte le variazioni oltre a Estate in diretta

Non soltanto la programmazione di Rai1 stravolta ma anche molte altre reti vedono nella giornata di oggi diversi cambiamenti per la crisi di governo. Per quanto riguarda, ad esempio, Rai3 la programmazione vede inserirsi diversi spazi di Rai Parlamento – Speciale Senato, in diretta, precisamente alle ore 9:30, 12:15 e 15:00. Per quanto riguarda invece Mediaset Rete4 alle 11:00 ha mandato in onda uno speciale TG4 dal titolo Draghi al bivio. Mentre di pomeriggio va in onda Quarta Repubblica – Speciale crisi di governo dalle 14:00 alle 19:00. Infine su La7 va in onda una lunga maratona di Enrico Mentana dalle 8:00 alle 20:00 dal titolo TGLa7 Speciale – Il giorno più lungo.