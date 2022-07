Mazzata a Reazione a catena: Monelli scioccati dalla frase di Marco Liorni

Reazione a catena, enorme delusione per i campioni: avevano intuito la risposta vincente ma…

Non poteva finire peggio la puntata di oggi, mercoledì 27 luglio 2022, del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni, per i campioni in carica, i Monelli: Domenico, Federica e Martina hanno infatti intuito quale poteva essere la risposta vincente, ma solo pochi secondi dopo averne data ufficialmente un’altra. Per la precisione è stato Domenico a capire che la parola corretta poteva essere diversa da quella da loro data, e il conduttore, pochi secondi prima di dare la linea all’edizione di prima serata del telegiornale, ha dovuto purtroppo comunicare loro la brutta notizia…

Monelli, profonda delusione: intuita troppo tardi la risposta corretta all’ultima catena

Partendo da ‘MEDIA’, primo elemento, con quasi 16.000€ a disposizione, i campioni di Reazione a catena hanno scelto di acquistare il terzo elemento, dimezzando quindi il montepremi in palio, il quale si è ridotto a 7.875€: avendo, dunque, anche ‘INTORNO’ come indizio (appunto il terzo elemento), con ‘CI___A’ come base della parola, hanno dato ‘CIFRA’ come risposta, ma Domenico, come spiegato nel paragrafo precedente, ha avuto una sorta di presagio intuendo che la risposta giusta poteva essere in realtà ‘CIRCA’. E così è stato, con grande dispiacere sia per loro che per Marco Liorni.

Marco Liorni dispiaciuto per la mancata vittoria dei Monelli: “Ci siete andati vicini”

“La parola ‘circa’ si lega meglio rispetto a ‘cifra’, ahimè ci siete andati vicini…” ha commentato il conduttore di Reazione a catena (che nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista parlando di un terribile incidente nel quale è rimasto coinvolto), tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico presente in studio e i sorrisi purtroppo amari di Martina, Federica e Domenico, i quali domani sera potranno comunque ritentare la fortuna se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni, come hanno fatto oggi alla grande battendo all’intesa vincente gli sfidanti, i Tira a Giro, con 11 punti contro 8.