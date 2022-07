Marco Liorni racconta un episodio del passato: “Feci un terribile incidente e…”

Il sorriso rassicurante di Marco Liorni sta facendo compagnia ai telespettatori di Rai1 in questa calda estate. Reazione a catena, il preserale della rete ammiraglia Rai, continua a macinare ascolti e quest’anno si protrarrà fino a fine ottobre. Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha ricordato anche un episodio del passato avvenuto nel 1982:

“Ricordo come fosse ora. Subito dopo la vittoria dei Mondiali feci un terribile incidente con il motorino, rimasi in ospedale un mese e mezzo e non fu proprio bello”.

Le estati del cuore del presentatore di Rai1, invece, sono legate ai mesi in cui faceva il bagnino a Marina di Minturno, in provincia di Latina. L’ha fatto dai 16 ai 19 anni e aveva già la fidanzata.

Il conduttore di Reazione a catena, che ha annunciato un cambio di programma per l’autunno, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni qual è stato il momento più difficile della sua carriera:

“Quando ho lasciato il Grande Fratello per quattro anni non ho più lavorato. Mi vedevano solo come quello del Gf. Mi ero dato una scadenza: se non avessi trovato nulla entro la fine del 2010 avrei fatto qualcos’altro”.