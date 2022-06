Reazione a catena, Marco Liorni dispiaciuto: che mazzata per i Dammi il La

Ennesima batosta a Reazione a catena per i Dammi il La, Marco Liorni: “Non riusciamo…”

Niente da fare: la sfortuna sembra proprio essersi accanita contro Gioacchino, Nadya e Francesca, campioni di Reazione a catena, che neppure oggi, martedì 28 giugno, sono riusciti ad indovinare la risposta corretta al gioco finale, tornando quindi a casa a mani vuote. Stanno collezionando sconfitte ormai da diverse sere i tre concorrenti, motivo per il quale il conduttore al termine dell’appuntamento di oggi non ha nascosto il suo grande dispiacere: “Non riusciamo proprio ad arrivare fino in fondo” ha commentato, incoraggiando comunque i ragazzi che, se riusciranno a difendere il titolo di campioni, potranno ritentare la fortuna domani sera.

I Dammi il La si confermano campioni di Reazione a catena ma non vincono: in palio c’erano 2.454€

Com’è successo in alcune delle puntate precedenti, anche stasera i campioni del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni sono arrivati allo step conclusivo dell’ultima catena con una cifra non altissima, ossia poco meno di 5.000€: tale somma è stata poi dimezzata a 2.454€ per via dell’acquisto del terzo elemento, che comunque si è rivelato inutile poiché non li ha aiutati a trovare la risposta che li avrebbe fatti vincere. Partendo da ‘FAZZOLETTO’ e ‘SEGNI’, con ‘CI___E’ come base della parola, Gioacchino, Francesca e Nadya hanno dato ‘CICOGNE’ come risposta, apparendo però poco convinti. E purtroppo la risposta, come già detto, era un’altra, ossia ‘CIFRE’. Anche ieri sera le cose per loro sono andate decisamente male…

All’intesa vincente i Dammi il La hanno battuto i Cinnazzi

Pur non essendo riusciti ad individuare la risposta corretta e, quindi, a portare a casa la cifra in palio al gioco finale, i campioni di Reazione a catena hanno avuto comunque la soddisfazione di aver stravinto, al seguitissimo gioco dell’intesa vincente, sui temibili sfidanti, ossia i Cinnazzi, che non sono riusciti a strappare loro il titolo. Giorni fa, lo ricordiamo, hanno invece spodestato i Pecorella, rimasti campioni in carica per vari appuntamenti: riusciranno i Dammi il La a collezionare un’altra vittoria (hanno vinto solo nella puntata d’esordio) prima di essere sconfitti da una squadra più forte?