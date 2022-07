Saltata Reazione a catena: stravolto il palinsesto pomeridiano di Rai1

Cancellata la puntata di oggi del programma condotto da Marco Liorni: ecco perchè non è andato in onda

Pomeriggio decisamente anomalo quello di oggi, giovedì 14 luglio 2022, per il primo canale della Rai e non solo: a causa della crisi di governo, sono infatti saltati i programmi della fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 17.00, mentre per la messa in onda di una partita, Rai1 ha dovuto sopprimere le trasmissioni previste nella seconda parte del pomeriggio, quindi dalle 17.00 alle 20.00, tra le quali c’è Reazione a catena, con Marco Liorni che oggi ha dunque saltato il tradizionale appuntamento con il gioco che rinfresca la mente, per tornare puntualmente in onda domani, come sempre a partire dalle 18.45. Nello specifico, la partita che ha fatto saltare il quiz estivo di Rai1 è stata quella del campionato europeo di calcio femminile Italia-Islanda.

Reazione a catena torna in onda domani: campioni in carica i Roma Nerd

Come anticipato nel paragrafo precedente, Marco Liorni con il suo seguitissimo programma del preserale estivo di Rai1 tornerà regolarmente in onda domani. Ricordiamo che in queste puntate stanno tenendo banco i Roma Nerd, campioni in carica, che nell’appuntamento di ieri sera hanno visto sfumare una vincita di quasi 1.500€, non avendo indovinato la parola corretta (era ‘MASCHIO’ la risposta che li avrebbe fatti vincere).

Non solo la trasmissione condotta da Marco Liorni: oggi saltati altri tre programmi di Rai1

La partita di calcio della nazionale femminile è iniziata alle 17.45, quindi un’ora prima del tradizionale orario di partenza di Reazione a catena, motivo per il quale, come abbiamo già accennato, ha fatto saltare la seconda parte di Estate in diretta: tuttavia il programma condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua non è andato in onda affatto, quindi neanche con la prima parte poiché, come evidenziato nel primo paragrafo, le lunghe dirette del TG1 legate alla crisi di governo hanno stravolto il palinsesto di tutto il pomeriggio, non a caso sono saltate anche le repliche di Don Matteo e la soap in prima visione Sei sorelle.