Renzo Arbore: addio all’autore Aldo Claudio Zappalà, storica firma di un suo show

E’ morto l’autore Aldo Claudio Zappalà: in Rai ha lavorato con Renzo Arbore

Un altro lutto scuote il mondo dello spettacolo italiano. Se ne è andato nelle scorse ore a Roma Aldo Claudio Zappalà, storico collaboratore di Renzo Arbore in tanti anni di onorata carriera. Claudio aveva 70 anni e da anni lottava con una grave malattia. Nato a Caracas il 3 dicembre del 1952, ha posto la sua firma su programmi di grande successo e notorietà come Cari amici vicini e lontani proprio con Renzo Arbore, ma anche Va pensiero, trasmesso sulle reti Rai dal 1987 al 1989, oltre ad aver prodotto vari documentari trasmessi sul piccolo schermo. Anni e anni di onorato lavoro dietro le quinte al fianco di noti artisti. E’ di oggi lunedì 4 luglio la notizia del decesso che ha lasciato sconvolti e avvolti nel dolore familiari, amici e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorarci insieme nel corso della vita, oltre a beneficiare dei tanti prodotti lanciati in tv.

Aldo Claudio Zappalà e una carriera in tv: tanti grandi successi firmati

Non solo format di successo come Va Pensiero e Cari amici vicini e lontani, dalla penna di Aldo Claudio Zappalà sono nati tanti altri progetti che in un modo o nell’altro hanno segnato la storia del piccolo schermo e dello spettacolo italiano. Nel 1991 l’autore di origini venezuelane ha fondato la società Village Doc&Films di Roma. Fin dalla sua creazione, l’azienda ha realizzato numerose produzioni indipendenti, collaborando anche con le principali reti televisive come Rai, LA7, Mediaset, Discovery Channel. Numerosi i progetti a sfondo storico e culturale che sono stati ideati dal collaborare di Renzo Arbore.

L’autore tra i protagonisti anche nella lotta alla mafia

Tra i tanti temi e argomenti toccati nel corso della sua prestigiosa carriera l’autore ha anche affrontato in più occasioni la lotta alla mafia. Zappalà si è infatti sempre schierato in prima fila contro le ingiustizie e i soprusi della criminalità organizzata. Il produttore ha ideato e prodotto tra le tante lavorazioni anche la serie Storia Criminale (2011/2013) che aveva lo scopo di raccontare l’evoluzione storica delle mafie italiane e straniere nel Bel Paese, oltre ad aggiornare sulla lotta alla camorra. L’Italia e lo spettacolo perdono una firma preziosissima che ha sempre saputo abbinare alla perfezione l’ informazione alla leggerezza.