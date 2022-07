Roberta Capua e la tragica notizia a Estate in diretta: “Momenti di dolore”

La conduttrice di Estate in diretta commenta la vicenda del diciassettenne accoltellato a San Severo

Non c’è pace in questi giorni in Italia dove di continuo accadono delle tragedie terribili. Il più delle volte ad essere coinvolti sono gli adolescenti che ormai appaiono spesso come violenti e aggressivi. E proprio delle ultime ore è una vicenda che arriva da San Severo dove un ragazzo di soli diciassette anni è stato accoltellato da un coetaneo di quindici anni per motivi sentimentali.

“Sono momenti di dolore, momenti di tristezza e anche momenti di rabbia. Perché non si può morire così a diciassette anni”

ha commentato Roberta Capua molto provata. A lei si è aggiunto Gianluca Semprini che ha ricordato come soli pochi giorni fa a Napoli si sia verificata un’altra violenza tra minori sempre per motivi amorosi.

Roberta Capua racconta la scomparsa di un ragazzo: “Sta destando molta preoccupazione”

Già molto dispiaciuta per l’aggressione ad una collega Rai, e per la notizia di San Severo, la conduttrice di Estate in diretta ha dovuto raccontare altri fatti spiacevoli. Tra questi uno riguarda un ragazzo sparito nel nulla mentre era partito per fare il cammino di Santiago.

“Sta destando molta preoccupazione la scomparsa di questo ragazzo”

ha detto la conduttrice prima di annunciare i parenti in collegamento. Di Adriano Pacifico pare non ci siano più notizie da otto giorni e anche l’ultima telefonata con la madre ha avuto dei tratti particolari.

Quali sono gli altri argomenti trattati a Estate in diretta: commemorazione, grande caldo e spettacolo

Infine, durante la puntata, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno parlato con degli esperti del grande caldo che sta attanagliando parte dell’Italia. La situazione da domani sarà da bollino rosso per circa nove città. Non solo l’Italia però, visto che anche Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo stanno vivendo delle giornate complicate tra incendi, siccità e temperature record. Spazio poi, ancora una volta, alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con un amico comune presente in studio. Infine è stato ricordato anche Paolo Borsellino, a trent’anni dalla tragica scomparsa, con un collegamento effettuato direttamente da via d’Amelio a Palermo.