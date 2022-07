Cantanti Sanremo 2023, Amadeus al lavoro: all’Ariston potrebbe arrivare…

Gazzelle a Sanremo? Il cantante pensa all’ipotesi

Mancano ancora diversi mesi al ritorno sul piccolo schermo del Festival di Sanremo, eppur qualcosa si muove. Anzi, per la precisione più di qualcosa, visto che Amadeus ha già sparato due grandi colpi in vista della nuova edizione della kermesse, pronta ad intrattenere il pubblico di Rai Uno all’inizio di febbraio 2023. E tra i nomi che il direttore artistico e conduttore starebbe prendendo in considerazione ci sarebbe anche quello del cantante romano Gazzelle, che per la prima volta potrebbe approdare in gara all’Ariston. Come spiegato nel corso di una intervista rilasciata a Il Messaggero, Flavio Pardini, vero nome dell’artista, starebbe pensando di calcare il palco dell’Ariston, una ipotesi che già negli anni passati si era fatta avanti:

Me lo chiedono ogni anno, ci penso. Però non lo farei a cuor leggero, sono una persona troppo competitiva

ha rivelato il cantante sulla possibilità di prender parte alla competizione.

L’artista rivela: “Non prenderei bene una sconfitta”

Da qualche anno Gazzelle è uno degli artisti che occupa stabilmente un posto nelle playlist dei giovani. Tanti brani di successo sfornati dall’artista che mescola in un cocktail di grande musica indie e pop, che gli hanno garantito un seguito importantissimo in particolar modo tra i più giovani appassionati. Prendere parte al prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere una opzione, ma una sconfitta manderebbe su tutte le furie l’artista romano: “Magari vado in gara con una canzone in cui credo tanto e poi vince uno sbruffone che sul palco fa un balletto. Non me la vivrei bene una cosa del genere. Farei un macello” – ha confessato Pardini in una intervista a Il Messaggero – .

Sanremo 2023, tutti i colpi già messi a segno da Amadeus

Nonostante siano ancora tanti i mesi che separano il pubblico dal Festival di Sanremo, Amadeus sta già sparando i botti che hanno già garantito un ritorno in termini di ascolti, come quello di Chiara Ferragni, prima influencer italiana, e Gianni Morandi. Allo stesso tempo il direttore artistico sta lavorando alla messa in piedi del cast di cantanti e anche qui non mancheranno le sorprese, dopo i grandi artisti saliti sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio.