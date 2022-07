Sanremo 2023, Amadeus prepara il colpaccio! È volato a Londra per invitare…

Festival di Sanremo: spunta un’attrice famosa nel cast della prossima edizione

Sta prendendo forma la prossima edizione della kermesse canora che sarà condotta per il quarto anno di seguito da Amadeus, confermato sul palco dell’Ariston anche per il 2024. La spontaneità, il garbo e la simpatia del conduttore de I soliti ignoti hanno conquistato il pubblico a casa e i vertici Rai, sicuri di puntare ancora una volta su di lui dopo il successo d’ascolti dello scorso anno. In queste settimane il conduttore ha annunciato una serie di novità sulla gara musicale e a lanciare un nuovo scoop è stato anche Alberto Dandolo sulle pagine del numero in uscita del settimanale Oggi. Il noto giornalista ha anticipato che accanto al 59enne potrebbe esserci un personaggio londinese molto famoso, precisamente un’attrice. Stando all’indiscrezione lanciata sembrerebbe che in questi giorni ci sarebbero stati dei voli a Londra da parte del direttore artistico del festival proprio per organizzare l’ospitata.



“Amadeus è fuggito a Londra per incontrare alcune attrici”, lo scoop lanciato da Alberto Dandolo

Sarà ricca di ospiti internazionali la prossima edizione del Festival di Sanremo. Sulla rivista su citata si legge infatti:

“Un po’ in sordina, Amadeus è fuggito a Londra per incontrare alcune attrici da inserire nel cast fisso della kermesse musicale di Rai1”.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo infatti il conduttore avrebbe deciso di aggiungere al cast del festival una “nota attrice britannica”. Il giornalista non ha svelato il nome del personaggio in questione, ma non è escluso che presto sarà proprio il conduttore della kermesse a rivelare la novità in anteprima al TG1, proprio come fatto nelle scorse settimane.

Sanremo 2023, pronto un cast stellare: tutte le novità sulla prossima edizione

In attesa di scoprire quali saranno gli altri nomi che entreranno a far parte del cast del festival, che sarà in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio prossimo, Amadeus in queste settimane ha regalato una serie di anticipazioni succulente al pubblico a casa. All’Ariston ad affiancarlo infatti ci saranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi, due personaggi amatissimi dal pubblico in grado di fare sicuramente la differenza. Ora ferve l’attesa per scoprire se il conduttore de I soliti ignoti riuscirà a portare sull’Ariston una nota attrice britannica. Intanto di recente tra i nomi dei possibili ospiti è spuntato quello di Britney Spears.