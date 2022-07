Sei Sorelle anticipazioni: cosa succederà tra Blanca e Cristobal? Parla l’attore

Anticipazioni soap di Rai1 prossime puntate, Alex Gadea svela: “Cristobal vivrà un amore proibito”

Dagli spoiler su Sei Sorelle si scopre che l’amore contrastato tra Blanca e Cristobal continuerà ad essere al centro delle trame. Nelle puntate che stanno in onda la giovane Silva, dopo essere stata minacciata dalla suocera di non creare tensioni e problemi tra i suoi due figli ha fatto una scelta. La giovane ha scelto Rodolfo che, tuttavia, la tradisce con Victoria, allontanando Cristobal. Ma cosa succederà nelle nuove puntate tra Cristobal e Blanca? A fornire delle anticipazioni sulla trama ci ha pensato l’attore che impersona il medico, Alex Gadea che, in un’intervista concessa a TeleSette ha svelato:

“Cristobal è un progressista mondano, la sua mentalità si scontra con i valori della famiglia, conservatrice e classista. E dopo aver trascinato per anni un conflitto sentimentale, vivrà ora un amore proibito.”

Sei Sorelle spoiler nuove puntate, l’attore di Cristobal ammette: “Sul set mi sono trovato benissimo”

La soap spagnola approdata in Italia va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 17.00 su Rai1. Dalle anticipazioni sulle nuove puntate si apprende che Celia sarà vittima di Joaquin e non solo, ma al centro delle trame ci saranno anche le altre sorelle Silva, come Elisa e Diana in preda agli scontri, Francisca che insegue il suo sogno di diventare una cantante, Adela alle prese con uno spasimante e Blanca sempre divisa tra Rodolfo e Cristobal. L’attore che dà il volto al giovane medico, Alex Gadea, sempre durante l’intervista concessa al settimanale suddetto ha svelato com’era il rapporto sul set:

“Mi sono trovato molto bene. Le riprese sono durate due anni. Ero circondato da un gruppo di professionisti di alto livello.”

L’attore torna a parlare de Il Segreto: “Con Megan Montaner siamo rimasti amici”

Alex Gadea prima di essere il Cristobal di Sei Sorelle per anni è entrato nelle case degli italiani nei panni di Tristan de Il Segreto, personaggio ancora oggi amato e indimenticato. In quest’ultima soap spagnola era presente anche Megan Montaner nel ruolo della protagonista Pepa e su di lei l’attore ha ammesso: “Siamo ancora amici ed è sempre un piacere rivedersi.”