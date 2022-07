Sei Sorelle, spoiler: brutto destino per Celia (vittima di Joaquin e non solo)

Anticipazioni soap di Rai1 prossime puntate: Celia vittima della violenza di Joaquin

Continuano le anticipazioni sulle nuove puntate di Sei Sorelle e come sempre al centro delle trame ci saranno le donne della famiglia Silva, una però in particolare sarà vittima di un destino particolarmente infelice come si può iniziare ad intuire già dagli episodi attualmente in onda. Il personaggio che ha il volto dell’attrice Candela Serrat, spinta dall’operaria Petra, sta iniziando la conoscenza di Joaquin. All’inizio l’uomo si mostra molto interessato e per cercare di conquistare la donne finge di avere i suoi stessi interessi. Le cose però, cambieranno totalmente e prenderanno una piega inaspettata in seguito al rifiuto. L’uomo tirerà fuori la sua vera natura diventerà molesto e persino violento arrivando a prendere a schiaffi Clelia.

Sei Sorelle, anticipazioni nuove puntate: Miguel difende Clelia e finisce in carcere

I colpi di scena nella soap spagnola trasmessa da Rai1 non sono finiti qui. Infatti Celia cercherà di coprire i segni della violenza con del trucco ma Petra se ne accorgerà ed questo punta la Silva si aprirà e confesserà all’amica tutto. Sorpresa e in colpa per averle presentato il cugino la donna a sua volta racconterà tutto al marito e proprio l’uomo, memore di quando da ragazzino vedeva il padre picchiare la madre si schiererà dalla parte di Celia. Miguel picchierà Joaquin ma quest’ultimo lo denuncerà per aggressione e finirà in carcere. La Silva a questo punto, contrariamente a quanto consigliato dalla zia, testimonierà a favore dell’uomo che nel giro di poco verrà rilasciato e tornare dalla famiglia. I guai per la giovane donna sono finiti? Assolutamente no.

Anticipazioni soap spagnola di Rai1: Celia sottoposte a terribili cure per la sua omosessualità

Il problema principale di Clelia Silva è essere omosessuale nella Madrid del 1915. La donna è segretamente innamorata di Petra e nel corso delle prossime puntate di Sei Sorelle (su cui di recente è spuntato un retroscena) si innamorerà di un’altra ragazza ed il suo orientamento sessuale verrà scoperto causandole non pochi problemi in quanto in quegli anni era vista come una malattia e per questo la giovane sarà sottoposta a terribili cure e terapie che avranno lo scopo di ‘curarla’.