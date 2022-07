Simona Ventura e Giovanni Terzi: notizia bomba sul matrimonio! Si farà…

Conduttrice pronta al grande passo: ecco quando si celebrerà il matrimonio

Non ha dubbi Simona Ventura: Giovanni Terzi è l’uomo giusto per lei. Dopo il naufragio del matrimonio con Stefano Bettarini e la fine della storia con Gerò Carraro, la conduttrice di Citofonare Rai2 ha ritrovato la serenità e l’equilibrio sentimentale. Il giornalista infatti sembrerebbe essere la perfetta metà della mela per la presentatrice che in questi anni ha parlato spesso di matrimonio. Nozze che poi sono state più volte posticipate, anche a causa della situazione storica che stiamo vivendo legata alla pandemia da coronavirus. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi però la coppia ha rotto il silenzio proprio sulle nozze e ha svelato:

“Ogni anno fissiamo la data, anche quest’anno lo avevamo fatto. Vogliamo fare una grande festa, anche con le persone che fanno parte del nostro passato e vogliamo condividere la nostra felicità con tutti per questo non possiamo sposarci in un momento triste”.

La conduttrice ha poi anticipato che forse il nuovo anno sarà quello propizio:

“A questo punto dico 2023, così l’anno prossimo al Grand Hotel avremmo le fedi al dito”.

Giovanni Terzi non ha dubbi sulla compagna: “Mi rende felice ogni giorno”

La pandemia, la guerra e la crisi di governo hanno portato Simona Ventura, che ha ammesso di aver fatto del male in passato ma involontariamente, e il compagno a posticipare le nozze che dovrebbero essere celebrate nel 2023. Il giornalista, sulle pagine della rivista su citata, ha sottolineato di non avere dubbi sull’amore che prova per la compagna e ha dichiarato: “È la donna che mi sta regalando ogni giorno un amore che non solo mi fa stare bene, ma mi rende proprio felice”. Insomma, i fiori d’arancio arriveranno presto per la coppia che il 30 luglio inaugurerà gli incontri de La terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti pronti a intervenire nel corso di questa terza edizione.

Conduttrice rompe il silenzio su Ilary Blasi: “Vorrei abbracciarla, la capisco”

Non ha potuto non parlare della separazione tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Simona Ventura che ha ammesso sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini:

“Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco”.

Proprio come la collega, la conduttrice di Bentivoglio ha vissuto sulla sua pelle la fine di un matrimonio e il clamore mediatico che questo ha comportato e ha ammesso:

“La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa”.

.