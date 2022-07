Simona Ventura si guarda indietro e ammette: “Ho fatto male, ma senza volerlo”

“Quando ho avuto molto potere ho fatto del male a qualcuno, ma senza volerlo”, la confessione della nota conduttrice

Felice accanto al compagno Giovanni Terzi, Simona Ventura ha ritrovato la serenità sentimentale e quella professionale. La conduttrice ha svelato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi infatti di essere appagata sotto tutti i punti di vista in questo periodo. Sempre corretta nel lavoro, ha ammesso di essere una donna a favore della donne che cerca la collaborazione e non sgomita. “Sono sempre stata competitiva, ma non ho mai fatto a gomitate” ha ammesso, sottolineando poi:

“Quando ho avuto molto potere sicuramente avrò fatto male a qualcuno, ma senza volerlo”.

La padrona di casa di Citofonare Rai2 ha ammesso di amare il fatto di essere benvoluta dal pubblico e dai suoi colleghi, cosa non sempre facile nel mondo dello spettacolo. Ci sono infatti conduttori “temuti ma non amati” di cui non ha fatto però i nomi. Intanto quest’estate sarà di nuovo al timone degli incontri de La terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini, per il terzo anno consecutivo.



Simona Ventura svela un retroscena: “Con Paola Perego non è mai successo”

Pronta a tornare al timone di Citofonare Rai2 nella prossima stagione televisiva, la conduttrice ha svelato un retroscena proprio sul programma e sul rapporto con la collega:

“Con la Perego non abbiamo mai litigato, nonostante ci fosse gente che scommetteva che non saremmo mai durate due puntate”.

Insomma, nessuna competizione tra le due conduttrici che hanno trovato al contrario una sintonia perfetta che arriva dritta al pubblico a casa. La stessa sintonia la conduttrice di Bentivoglio l’ha trovata con il compagno Giovanni Terzi, sul quale ha svelato: “Lui è quello che ho sempre voluto: un uomo che facesse progetti con me, che fosse complementare a me”.

La terrazza della Dolce Vita: quali saranno gli ospiti di Simona Ventura

Intanto la conduttrice, che di recente è uscita allo scoperto svelando come ha superato le difficoltà della vita, ha anticipato che quest’anno ci saranno nomi illustri durante i suoi incontri al Grand Hotel di Rimini:

“Il 30 luglio partiremo con Alessandro Cecchi Paone e Giovanni Caccamo e chiuderemo il 10 agosto con Mario Lavezzi e Kerry Kennedy”.

Non mancheranno poi a far visita alla conduttrice e a Giovanni Terzi anche Maria Grazia Cucinotta, Mughini, Cristiano Malgioglio, i ministri Garavaglia e Gelmini, Edoardo Bennato e Al Bano.