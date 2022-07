Sossio Aruta in difficoltà: “Le cose non stanno andando per il verso giusto”

Uomini e Donne, l’ex cavaliere in estrema difficoltà: il suo amaro sfogo

In queste ultime ore Sossio Aruta ha fatto molto discutere perchè su instagram ha lanciato un accorato appello per trovare una swaudra da allenare: “Vorrei iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino UEFA B…” Oggi l’ex protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è tornato a parlare in un’intervista rilasciata alla fanpoage instagram thepipol_tv. Ed in questa occasione l’uomo non ha fatto mistero di star vivendo un periodo decisamente complicato della sua vita: “Come sto? Diciamo pure non bene. Diciamo che ultimamente le cose non vanno per il verso giusto…”

Sossio Aruta ammette: “Dovevo sposarmi con la mia compagna lo scorso 27 giugno”

Successivamente il redattore della fanpage instagram thepipol_tv ha chiesto all’ex cavaliere di Uomini e Donne il motivo per cui sta vivendo un periodo difficile. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, non ha fatto mistero di esserci rimasto assai male che la sua compagna Ursula Bennardo abbia mandato all’aria il loro matrimonio all’ultimo (avrebbero dovuto convolare a nozze lo scorso 27 giugno):

“Era tutto pronto…Ma lei ha declinato gli inviti per delle insicurezze che nutre nei miei confronti e quindi ha interrotto il nostro sogno d’amore…”

Ovviamente questo suo gesto ha fatto venire dei pensieri all’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, la quale è sempre al centro dei rumor: “È stata una cosa che mi ha fatto riflettere molto…”

L’ex cavaliere vittima di cyberbullismo: “E’ successo di tutto in queste ore”

Il redattore della fanpage instagram thepipol_tv ha poi fatto presente a Sossio Aruta che il suo appello inerente al fatto di voler trovare una squadra di calcio da allenare ha creato non poco rumore sui social. E l’ex protagonista di Uomini e Donne ha subito dichiarato che questo suo appello gli ha purtroppo creato non pochi problemi. Difatti diversi hater lo hanno preso di mira dicendogli brutte cose:

“Mi hanno fatto del cyberbullismo incredibile. Addirittura hanno scritto che io starei facendo l’elemosina e che sarei alla ricerca disperata di qualunque tipo di lavoro…”

Tuttavia Sossio ha ribadito il fatto di aver solo detto di voler fare l’allenatore, visto che è abilitato: “Le mie parole sono state chiare…”