Uomini e Donne Vip si farà? Nuova indiscrezione sul dating di Maria De Filippi

Arriva la versione vip del dating show di Maria De Filippi? Tutti i rumor

E’ da qualche mese che non si fa altro che parlare di Uomini e Donne Vip. Difatti diversi rumor circolati online hanno rivelato che la popolare conduttrice e produttrice starebbe pensando di portare in prima serata su Canale 5 la versione vip del suo popolare dating show. Oggi Amedeo Venza, come ha riportato il portale del settimanale di gossip Novella 2000, ha rilanciato su instagram questa indiscrezione, aggiungendo che pare ci sia anche una data: “Arriverà a marzo la versione vip di Uomini e Donne…” Questo rumor verrà presto confermato dalla redazione del programma quotidiano di Canale 5? Chissà, intanto si segnala che alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 Pier Silvio Berlusconi non ha detto assolutamente niente a tal proposito.

Uomini e Donne Vip a marzo in prima serata su Canale 5? Le ultime indiscrezioni

Il portale di Novella 2000, dopo aver riportato la news lanciata in queste ultime ore da Amedeo Venza su instagram inerente al presunto debutto in prima serata su Canale 5 della versione vip del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ha anche rivelato un’altra cosa importante. Di cosa si tratta? In pratica ha ricordato ai suoi lettori che tempo fa Venza ha dichiarato che già diverse donne dello spettacolo pare abbiano contattato la redazione per fare un provino. Insomma di questa versione vip di Uomini e Donne (QUA alcune anticipazioni sui nuovi tronisti) non si fa altro che parlare sui social, ma al momento dalla redazione tutto tace. Quale sarà la verità?

Antonio Zequila si propone come tronista della versione vip del dating show: la confessione

Sempre il portale del magazine Novella 2000 ha poi ricordato che mesi fa il popolare ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha rivelato in alcune interviste di voler fare il tronista della presunta versione di Uomini e Donne:

“Mi piacerebbe partecipare…In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma…”

L’attore ha anche confessato di provare una profonda stima nei confronti di Maria De Filippi: “Lavorerei volentieri con lei…La stimo molto come conduttrice…Ha grande umanità…”