Tale e Quale Show: Carlo Conti chiama un’altra ex gieffina nel cast? Nuovo rumor

Patrizia Pellegrino in lizza per entrare nel cast dello show di Rai1? L’ultima indiscrezione

Ormai si sprecano i rumor sul cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. E proprio in queste ultime ore il portale televisivo TvBlog.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che anche l’ex gieffina pare sia in lizza per entrare nel cast dello show condotto da Carlo Conti. Difatti il sito web televisivo ha rivelato che quest’ultima avrebbe inviato il suo provino agli autori e che avrebbe convinto un po’ tutti. Per tale ragione il blog ha dichiarato di credere che abbia assolutamente buone chance di essere ingaggiata. Ci sarà anche lei nella prossima edizione del talent show vip? E se sì, si spera che stavolta abbia maggiore fortuna rispetto alla sua esperienza al Grande Fratello Vip finita dopo poco tempo.

Tale e Quale Show anticipazioni cast prossima edizione: tra i concorrenti ci sarà anche il figlio di Gianni Morandi?

Il portale TvBlog.it, dopo aver rivelato che Patrizia Pellegrino pare abbia concrete chance di entrare nel cast della prossima edizione del talent show vip condotto da Carlo Conti, ha anche svelato il nome di un altro vip che sembra sia molto vicino ad essere ingaggiato. Chi è? Marco Morandi, il figlio del popolare cantante Gianni, che nella prossima stagione Tv dovrebbe condurre un one man show tutto suo su Rai1. Insomma anche stavolta sembra che il popolare conduttore voglia mettere su un cast che possa incontrare il gusto degli spettatori di tutte le età. Si ricorda inoltre che la giuria è stata confermata in blocco, visto il grande successo ottenuto l’anno scorso.

Carlo Conti definirà il cast del talent show vip a fine mese: le anticipazioni

TvBlog.it ha poi informato i lettori che il conduttore definirà il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show a fine mese. E chissà se ci saranno colpi di scena. Magari potrebbe spuntare qualche nome mai uscito finora. Il programma comunque tornerà ad accendere il venerdì sera di Rai1 a partire dal 30 settembre. Ci sarà anche questa volta lo spin off Tali e Quali condotto sempre dal popolare conduttore fiorentino.