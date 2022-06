Cast Tale e Quale Show 2022, altri due grandi nomi: Carlo Conti arruola…

Carlo Conti alla ricerca dei concorrenti del suo show: Manila Nazzaro nel cast?

Ieri sono stati ufficializzati i palinsesti della prossima stagione televisiva ed è già certo che ci sarà una nuova edizione di Tale e Quale Show. Il conduttore toscano, dunque, è al lavoro per creare un cast che sia degno di nota ed in questi giorni sono uscite molte anticipazioni e indiscrezioni sui concorrenti. L’ultima in ordine di tempo l’ha lanciata TvBlog e vede in arrivo nello programma del venerdì sera di Rai1 due grandi nomi. Il primo è quello della conduttrice Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia e speaker radiofonica dal lungo curriculum alle spalle è ritornata alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Adesso potrebbe invece mettere in mostra le sue doti nel canto e nelle imitazioni proprio nella trasmissione di Conti. Sarà così?

Tale e Quale Show 2022, anticipazioni sul cast: Alessandra Pierelli sarà tra i concorrenti

Altro nome che circola come possibile concorrente dello show di Carlo Conti lanciato da Blogo è quello di Alessandra Pierelli. Quest’ultima è diventata nota e popolare più di un decennio fa grazie alla sua partecipazione ad Uomini e Donne di Maria De Filippi in cui è nata la sua storia d’amore con Costantino Vitaliano. L’amore però è naufragato dopo poco e con esso anche il successo della donna che attualmente è scomparsa dalla tv. La sua partecipazione allo show di Rai1, quindi, potrebbe essere un modo per ritornare alla ribalta e cimentarsi con il canto e le imitazioni. Inoltre, il sito suddetto ha rivelato anche un’altra curiosità. La Pierelli avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione già nel 2015, provini e casting superati la sua presenza nel cast sembrava certa e invece poi, inspiegabilmente, non se n’è fatto più nulla.

Cast dello show di Rai1: anticipazioni su concorrenti, giuria e data d’inizio

Accanto a questi due grandi nomi da mesi circolano anche quelli delle sorelle Selassié ed Alex Belli e sono saltati quelli di due ex gieffini. Mentre invece confermati in giuria ci sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Invece la data d’inizio di Tale e Quale Show 2022 è fissata per venerdì 30 settembre.