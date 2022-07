Tempesta d’amore, brutto colpo per Ariane: Cornelia scopre tutto e…

Spoiler prossimi episodi: Ariane si macchia di un altro terribile crimine

Il piano della dark lady di Tempesta d’amore di separare Robert e Cornelia proseguirà nelle nuove puntate della soap opera. A quanto pare la Kalenberg sarà disposta a tutto per sposare Saalfeld e mettere le mani sulle quote del Furstenhof e non demorderà facilmente, anche se compirà un passo falso che rischierà di far saltare la sua copertura. La donna infatti nei prossimi episodi farà di tutto per spingere Robert ad aggredire l’ex compagno di Cornelia, l’uomo con cui in passato la Holle ha tradito il marito. Nonostante il fastidio provato per l’arrivo di Krieger a Bichlheim, Saalfeld non perderà le staffe. L’avvicinamento tra la compagna e l’ex però creerà non poca tensione all’interno della coppia che discuterà spesso. L’amore tra i due protagonisti della telenovela di Rete4 sarà però più forte di ogni tranello e alla fine la Kalenberg sarà costretta ad aggredire lei stessa Patrick per spingerlo a far ricadere la colpa sul figlio di Werner. Come reagirà la Holle?



Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: un personaggio viene smascherato nelle nuove puntate

Le anticipazioni della soap opera svelano che Cornelia sarà fuori di se dopo aver visto l’occhio nero di Patrick e chiederà spiegazioni al compagno. Robert negherà categoricamente di aver aggredito Krieger e la Holle gli crederà. A quel punto deciderà di mettere alla prova l’ex e gli consiglierà di andare alla polizia per denunciare Saalfeld per aggressione, ma lui non se la sentirà. Sarà così costretto a dire la verità all’ex compagna che capirà così che, dietro il castello di bugie costruito da Patrick, potrebbe esserci proprio lo zampino di Ariane Kalenberg. La dark lady nel frattempo farà di tutto per avvicinarsi a Robert per sedurlo, riuscirà nel suo intento?

Nuovi episodi telenovela Rete4: Ariane non si rassegna e progetta un piano diabolico contro Cornelia

Nonostante il fallimento del suo piano, la dark lady di Tempesta d’amore non si rassegnerà alla sconfitta e sarà sempre più letale nelle prossime puntate. Le anticipazioni tedesche della soap opera svelano che arriverà a organizzare un finto rapimento che la avvicinerà a Robert. Ma non è tutto! Per dividere per sempre Cornelia dal compagno la convincerà che tra di loro c’è un legame di sangue. Tutto questo porterà ad altri terribili avvenimenti, la Holle (apparentemente) tenterà il suicidio e verrà rinchiusa in un sanatorio. Robert finirà per cadere tra le braccia della Kalenberg nei prossimi episodi della telenovela? Intanto nelle nuove puntate una coppia sarà devastata da un’incidente.