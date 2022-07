Tempesta d’amore anticipazioni: coppia devastata da un incidente, addio a…

Spoiler soap opera Rete4: Gerry riesce a conquistare Shirin ma arriva un’antagonista

Se nelle puntate in onda Italia di Tempesta d’amore il fratello di Max sta faticando ad entrare in sintonia con Shirin, negli episodi tedeschi i due faranno finalmente chiarezza nei loro sentimenti e decideranno di provare a stare insieme. Un lieto fine che arriverà dopo molte vicissitudini, l’amica di Maja infatti farà molta fatica a lasciarsi andare, considerati i disturbi del giovane Richter. A quanto pare infatti entrambi finiranno per prendere strade diverse e l’affascinante Shirin sarà tra le braccia di un altro uomo. Presto però capirà di essere perdutamente innamorata del fratello di Max che con la sua spontaneità e i modi gentili è riuscito a conquistarla come nessuno aveva mai fatto in passato. Proprio quando i due ragazzi inizieranno però a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, sicuri del loro rapporto e liberi da dubbi e pregiudizi, arriverà un nuovo ostacolo ad allontanare l’happy end.



Anticipazioni Tempesta d’amore: protagonista vittima di un incidente, naufraga la sua storia d’amore?

Le anticipazioni della soap opera tedesca svelano che a Bichlheim arriverà la madre dei Richter, Helene, e questo genererà non pochi problemi per Shirin. Se inizialmente la donna sembrerà entusiasta del fatto che il figlio sia riuscito a trovare l’amore e si renderà subito conto dei passi avanti fatti negli ultimi mesi, farà in seguito molta fatica a smettere di essere protettiva nei suoi confronti. Il risultato? L’eccessiva intromissione di Helene creerà problemi nella coppia che traballerà in modo a dir poco pericoloso. Gerry infatti arriverà addirittura a proporre alla madre di trasferirsi da lui, un’iniziativa che non piacerà per nulla alla Ceylan. Ma non è tutto, perchè la situazione degenererà quando il ragazzo avrà un brutto incidente a cavallo. A quel punto la madre si intrometterà e finirà per creare una crepa nel rapporto tra il figlio e la compagna.

Nuove puntate soap opera: Helene e Shirin ai ferri corti, Gerry verrà lasciato?

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Helene imporrà al figlio di non andare mai più a cavallo dopo l’incidente. Un’imposizione che non piacerà per nulla alla Ceylan che sarà di tutt’altro avviso. Le due donne finiranno per litigare in modo aspro e saranno ai ferri corti. Tutto questo porterà l’amica di Maja a riflettere sulla sua storia d’amore e a prendere una decisione importante. Lascerà per sempre Gerry? I fans della telenovela dovranno dire addio alla coppia? Quel che è certo è che il lieto fine si allontanerà… almeno nel breve periodo. Intanto presto anche un altro personaggio tremerà e la sua storia d’amore sarà in pericolo.