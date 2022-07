Tempesta d’amore anticipazioni, arriva un nuovo personaggio: Robert trema

Anticipazioni Tempesta d’amore: l’ex di Cornelia torna al Furstenhof per riconquistarla

Il piano di Ariane di sedurre Robert Saalfeld inizierà a prendere piede nelle nuove puntate della telenovela di Rete4. A quanto pare infatti la dark lady sarà pronta a tutto per mettere le mani sulle quote del Furstenhof e per far questo cercherà di dividere l’albergatore dalla compagna, conquistando gradualmente il suo cuore. Non avrà nessuno scrupolo la Kalenberg nei prossimi episodi della soap opera e sarà proprio lei a portare a Bichlheim un uomo misterioso che potrebbe far traballare il legame della coppia. Patrick Krieger infatti, l’ex compagno della Holle, si presenterà da lei. Un incontro che sconvolgerà la donna che non potrà fare a meno di ritornare con la mente al passato. L’uomo le dirà di essere ancora innamorato di lei e di volerla riconquistare. L’amore per Saalfeld sarà però più forte e la Holle rifiuterà l’ex, sottolineando di essere felice accanto al nuovo compagno. Questo però non farà demordere Patrick.



Spoiler prossimi episodi, Robert pazzo di gelosia: spunta un dubbio su Patrick Krieger

Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che Saalfeld inizialmente penserà che il nuovo arrivato abbia solo lo scopo di ottenere un lavoro al Furstenhof, sfruttando la sua conoscenza con Cornelia. Presto però scoprirà che le cose non stanno così. L’uomo dirà infatti all’ex di non avere nessuna mira professionale e le farà una vera e propria dichiarazione d’amore. Inutile dire che la Holle farà fatica ad essere indifferente, pur amando profondamente il compagno. Gradualmente Ariane inizierà a tessere la sua trama e riuscirà a far dubitare Saalfeld che sarà sempre più geloso della compagna. La coppia sarà vicina all’oblio. Intanto anche per un’altra coppia ci saranno dei problemi.

Anticipazioni Tempesta d’amore, prossime puntate: Hannes sconvolto, c’entra Maja

Intanto nei prossimi episodi continuerà la raccolta fondi per finanziare la ricerca del professor Berthold e aiutare Florian. Il compagno della Von Thalheim però resterà sconvolto quando avrà tra le mani la lista dei desideri di Vogt e scoprirà che in cima c’è la voglia di baciare l’ex prima di morire. Il giovane lo affronterà ma il dialogo finirà per accrescere i suoi dubbi. Intanto la figlia di Selina passerà sempre più tempo con l’ex per organizzare una festa di compleanno per Erik. Scoppierà di nuovo la passione tra i due?