Tempesta d’amore, Florian la combina grossa! Il suo errore è irrimediabile

Anticipazioni soap opera Rete4: Florian rifiuta Maja e la tradisce con un’altra

Il destino continuerà ad accanirsi con i protagonisti di Tempesta d’amore. Dopo che la Von Thalheim ha capito di essere ancora innamorata dell’ex e si è dichiarata a lui, un nuovo colpo di scena ha sconvolto tutti: lui l’ha rifiutata. Pur contraccambiando i sentimenti della ragazza, Vogt ha deciso di allontanarla per non costringerla a soffrire per via della sua malattia. Nelle nuove puntate della telenovela tedesca però la figlia di Selina deciderà comunque di lasciare Hannes, che non prenderà bene la notizia. Seppur impaurita dal fatto che il ragazzo potrebbe decidere di smettere di finanziare la ricerca sulla malattia del guardiacaccia, la ragazza non se la sentirà più di mentirgli e lo lascerà. A quel punto però Vogt sarà sempre più determinato a garantire all’amata un futuro felice e la allontanerà. Durante una serata in birreria, complice qualche bicchiere di troppo, conoscerà una ragazza dai capelli rossi e finirà per passare una notte di passione con lei.



Tempesta d’amore: protagonista scopre di aver fatto un terribile errore e si pente

Sicuro che quella notte di passione fosse solo un incontro occasionale e non avrebbe più rivisto quella ragazza, Florian avrà una brutta sorpresa nelle nuove puntate della telenovela. Al suo risveglio infatti si ritroverà davanti proprio la misteriosa rossa. Scoprirà che si chiama Costanze e che è la sorellastra proprio di Maja. Una notizia che lo sconvolgerà inizialmente ma poi lo porterà a prendere una decisione altrettanto scioccante. Inizialmente infatti il ragazzo rifiuterà tutte le avances della sua spasimante, ma finirà per cadere tra e sue braccia.

Anticipazioni prossimi episodi: Florian pronto a sposare Costanze Von Thalheim?

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, mentre Cornelia smaschererà Ariane, sarà subito evidente che tra Maja e la sorellastra non corre buon sangue, il loro primo incontro al Furstenhof infatti asarà a dir poco turbolento. A inasprire ancora di più il rapporto tra le consanguinee sarà il fatto che il guardiacaccia deciderà di intrecciare una relazione amorosa con la bella rossa. A quanto pare il loro rapporto diventerà sempre più forte e i due si avvicineranno a grandi passi verso le nozze. Maja dovrà rassegnarsi ad aver perso per sempre l’amore della sua vita?