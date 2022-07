Terra Amara anticipazioni: Demir sconvolge Zuleyha, Hilmaz in fin di vita

Tutti contro Zuleyha nelle prossime puntate: nessuno crede che la gravidanza sia di Demir

Continua il viaggio della nuova soap turca iniziata da qualche settimana. Nelle prossime puntate Hunkar dovrà fare i conti con il perfido Veli, fratello di Zuleyha e disposto a tutto per i soldi. La donna, approfittando dell’assenza di Demir e della moglie per il viaggio di nozze, riuscirà a cacciarlo sotto ricompensa. Intanto la coppia ritornerà dalla luna di miele. Mentre Zuleyha la prima cosa che farà sarà chiedere a Gulten se Hilmaz le abbia scritto, si verrà a sapere della sua gravidanza. Le anticipazioni di Terra Amara però rivelano che nessuno crederà che il figlio possa essere di Demir, mentre quest’ultimo sarà al settimo cielo. Demir però dovrà fare i conti con l’infelicità della moglie e per la prima volta emergerà il suo lato burbero e cinico.

Anticipazioni shock di Terra Amara: Demir picchia la moglie

Se da una parte Zuleyha non riceverà nessuna lettera dal suo amato dall’altro Hilmaz in realtà le scriverà spesso. Il direttore del carcere però è corrotto da Hunkar e non spedisce mai le lettere dell’uomo. Gulten intanto scopre che l’uomo viene condannato a morte e lo riferisce a Zuleyha che accusa Demir di non aver mantenuto la promessa di salvarlo. Per questo la donna decide di scappare e recarsi alla prigione con l’aiuto di Sabahattin. Quando però arriva trova suo marito che, stanco delle pressioni e delle bugie della moglie, le alza le mani sconvolgendola. Quello che la ragazza non sa, inoltre, è che alle sue spalle Hunkar sta facendo il possibile per far condannare Hilmaz ad una pena altissima.

Hilmaz evade di prigione: attimi di tensione tra i protagonisti di Terra Amara

Dopo il piano spietato di Hunkar le cose si rovesceranno. Infatti Hilmaz ideerà un piano per l’evasione. Il suo amico però lo accoltellerà e l’uomo finirà gravemente ferito in ospedale. Hilmaz riuscirà ad evadere e Demir si mostrerà molto preoccupato. Intanto l’invidiosa Sermin si farà preparare un infuso per provocare un aborto a Zuleyha ma sarà Sabahattin a berlo per sbaglio e a sentirsi male. Infine Hilmaz, dopo essere stato picchiato da Gaffur, verrà arrestato di nuovo.