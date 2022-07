Terra Amara, Hunkar mette in atto un piano spietato: Zuleyha in trappola

Hunkar disposta a tutto pur di separare i due innamorati: la sua terribile idea

E’ iniziata da appena una settimana la nuova soap turca dal titolo italiano Terra Amara che già sta catturando il pubblico tra intrighi e lotte di potere. Nelle puntate della prossima settimana accadranno diversi avvenimenti drammatici che colpiranno i due protagonisti. Ebbene Hunkar, approfittando dell’assenza del figlio Demir per lavoro, deciderà di avvertire le forze dell’ordine della presenza di Yilmaz. Mentre quest’ultimo sotterrerà i documenti nella villa la polizia irromperà di notte e lo arresterà tra la disperazione profonda di Zuleyha. E proprio per Zuleyha la vita alla villa inizierà a diventare insopportabile visti i continui dispetti della servitù. Inoltre, per evitare le chiacchiere, Hunkar la manderà nelle baracche. Mentre Gaffur verrà ricompensato con una mucca dalla padrona, Gulten troverà le fedi di Yilmaz e Zuleyha e lo dirà a quest’ultima promettendole di tenere il segreto.

Zuleyha minacciata dalla padrona: deve sposare il figlio

Le cose per la povera protagonista, che intanto sarà anche incinta, andranno sempre peggio. Dopo un grave incidente Demir tornerà a casa e per fortuna toglierà Zuleyha dalle baracche e la riporterà nella villa tra i malumori generali. Inoltre l’uomo si offrirà di aiutare legalmente Yilmaz e intanto gli fa avere un materasso e dei soldi. Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che l’uomo chiederà a Zuleyha di sposarlo e benché lei non vorrà accettare la signora Hunkar la minaccerà. Se non sposerà il figlio e gli farà credere che il bambino che porta in grembo è suo Yilmaz verrà condannato a morte.

La protagonista di Terra Amara tenta il suicidio: grande paura nelle prossime puntate

Alla fine Zuleyha accetterà il ricatto della signora Hunkar e ci sarà la sua presentazione ufficiale in società con tutti i nobili. Per far passare inosservate le sue umili origini la padrona si inventerà tutta una storia sulla sua finta nobiltà. Zuleyha tenterà anche il suicidio pur di sottrarsi al suo destino ma verrà salvata da Hunkar. Così Demir e la ragazza si sposeranno e Hunkar maccherà le lenzuola di sangue per provare la sua verginità.