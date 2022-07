Terra amara, anticipazioni soap Canale5: un grave incidente stravolge tutti

Cosa succederà nelle prima puntate della nuova soap turca di Canale5: Zuleyha venduta dal fratello

Al via da lunedì 4 luglio la nuova soap Terra amara, made in Turchia. Patria che negli ultimi anni ha regalato grandi successi. Questa volta però il genere è quello del drama. Le prime puntate faranno conoscere al pubblico Zuleyha che lavora come sarta a Istanbul. La ragazza è innamorata di Yilmaz, giovane meccanico che vive col padrino Ayhan. I due innamorati vorrebbero sposarsi ma il fratello di lei vende la sorella a Naci con cui ha molti debiti di gioco. La ragazza viene attirata con un inganno e l’uomo prova a violentarla in modo da poterla poi sposare. Per fortuna Yilmaz arriva in tempo e durante una colluttazione uccide Naci. Ayhan consiglia a Yilmaz di fuggire da solo ma Zuleyha quando si accorge della sua assenza lo raggiunge alla stazione e i due partono insieme.

Le anticipazioni di Terra amara dal 4 all’8 luglio: Zuleyha e Yilmaz derubati

Una volta scesi dal treno i due innamorati scopriranno di essere stati derubati di tutto e dunque venderanno le fedi per potersi pagare una stanza. Nello stesso treno ci sarà anche Demir che raggiungerà la sua tenuta con un aereo e ritroverà la madre Hunkar. Intanto Yilmaz riconoscerà un suo vecchio amico, Gaffur, e proverà a farsi assumere come bracciante ma non riesce a raggiungerlo. Così gli dicono che può trovarlo nella tenuta Yaman e la coppia attraverserà campi e chilometri fino a raggiungerla. Finalmente Yilmaz troverà l’amico mentre nella tenuta ci saranno i preparativi per il matrimonio civile collettivo.

I due protagonisti della soap osteggiati da tutti

I due protagonisti di Terra amara, titolo originale Bitter lands, inizieranno a lavorare alla tenuta ma verranno osteggiati dal resto dei lavoratori. Intanto proprio durante la cerimonia sparirà la madre di Hunkar. L’anziana donna cadrà in mare e Yilmaz si getterà per salvarla. Nonostante il gesto eroico per i due innamorati le cose si metteranno male: i due ragazzi avevano detto di essere fratelli ma Hunkar scoprirà la verità. Hunkar è convinta che Yilmaz sia immischiato con le persone che hanno ammazzato suo marito e padre di Demir e così incarica Gaffur di tenerlo d’occhio.