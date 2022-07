Tinto, retroscena su Antonella Clerici: “Quando sono arrivato a Camper…”

Il conduttore di Camper esce allo scoperto: ecco cosa è accaduto con Antonella Clerici

Da qualche settimana lo speaker radiofonico Tinto si è trovato proiettato sul piccolo schermo insieme a Roberta Morise. Nicola Prudente, 45 anni, è infatti uno dei personaggi di questa estate italiana in cui Camper ha ereditato il posto di Antonella Clerici e il suo E’ sempre mezzogiorno. Un passaggio di consegne molto curioso, in modo particolare per lo stesso Tinto che conosce molto bene la conduttrice avendoci lavorato insieme a La prova del cuoco. Intervistato dal settimanale Vero TV il presentatore ha rivelato cosa è accaduto con la Clerici una volta saputo che avrebbe condotto il format del primo canale:

Sono andato subito a trovare Antonella. Ho preso il treno fino a Milano, sono andato da lei e siamo stati insieme tutto il giorno. Mi ha consigliato di essere sempre me stesso, il mio segreto è quello di avere la faccia simpatica

Tinto e la rivelazione sulla sua compagna di viaggio: “Ci scrivono che siamo la coppia dell’estate”

Elettra Lamborghini e Rocco Hunt sono la coppia dell’estate? Neanche per sogno secondo una parte di utenti Instagram. Il duo più piacevole di questa estate 2022 è quello formato dai conduttori di Camper Tinto e Roberta Morise! Come spiegato dallo speaker nel corso di una intervista al settimanale Vero TV il pugliese ha rivelato il contenuto di alcuni messaggi che gli arrivano sui social: “Su Instagram mi scrivono che io e Roberta Morise siamo la coppia dell’estate. Ci siamo trovati fin da subito, sembriamo amici da vent’anni”.

Tinto ammette: “La tv non è come la radio”

Nonostante alcuni scivoloni accaduti nel programma Camper si sta rivelando un programma moderno e frizzante che sta intrattenendo una buona fetta di telespettatori. E per Tinto quella arrivata è un’esperienza importantissima che ha voluto cogliere al volo, nonostante fosse abituato a ritmi e programmazioni differenti in radio: “La tv è diversa – ha spiegato lo speaker e conduttore – , chi ha la fortuna di essersi cimentato con entrambi come me ha più mezzi”. E la sua simpatia e adattabilità non sta di certo passando inosservata al pubblico del primo canale.