Camper Rai1, l’inviata si scusa: ieri è successo il finimondo per una frase

L’inviata di Tinto e Roberta Morise costretta a scusarsi in diretta

Dopo il poco piacevole siparietto andato in onda ieri nella puntata di Camper arrivano le scuse. La giornalista Maria Elena Fabi, in collegamento da Ravenna, appena ha avuto la possibilità di intervenire nella puntata di oggi è tornato sul siparietto andato in onda ieri con Pucci Cappelli, che da Rimini si è lasciato andare a confessioni ben poco eleganti e che hanno suscitato varie polemiche nelle scorse ore. Roberta Morise e Tinto, coppia di conduttori del programma mattutino di Rai1 hanno passato la linea alla giornalista, che nel day after di Rimini si è così scusata:

Sono qui in una spiaggia bellissima. Prima di iniziare a raccontarvi mi sento di dovervi chiedere scusa per un episodio andato in onda ieri, mi è capitato purtroppo di intervistare una persona che non avrei mai voluto. Non succederà mai più

le parole di Maria Elena Fabi.

Camper, la giornalista alla coppia di conduttori: “Voglio prendere le distanze da quelle persone”

Intervenuta in diretta da Ravenna Maria Elena Fabi ha poi proseguito a parlare tornando sull’episodio trasmesso ieri a Camper, l’intervista al conquistatore di donne Pucci Cappelli che ha elencato in maniera del tutto maleducata e irrispettosa tutte le sue conquiste fatte nel corso degli anni. La giornalista, dopo aver chiesto scusa, ha voluto staccarsi dal comportamento dell’ospite: “Voglio prendere le distanze da persone che pensano e vivono in quel determinato modo. Noi cerchiamo di scherzare e raccontare le cose con leggerezza” – ha spiegato alla coppia di conduttori Roberta Morise e Tinto.

Roberta Morise e l’invito alla inviata: “Fammi un sorriso”

Nonostante le scuse dell’inviata la padrona di casa di Camper Roberta Morise ha notato un po’ di tensione nelle parole della bravissima Maria Elena Fabi e per questo ha voluto invitarla nuovamente alla tranquillità dopo la bufera di ieri: “Maria Elena ti vedo troppo provata, fammi un sorriso per piacere”. L’inviata di Rai1 ha negato ammettendo di essere tranquilla presentando poi a sorpresa l’artista Mirko Casadei, che potrebbe essere tra gli ospiti a sorpresa del Jova Beach Party, pronto a far tappa proprio a Ravenna in queste ore.