Tommaso Zorzi, confessione mai fatta sul GF Vip: “Ho partecipato perché…”

Il conduttore torna a parlare della sua partecipazione al GF Vip: “Ecco perchè ho partecipato”

Per molti è Tommaso Zorzi del GF Vip, per la maggior parte l’edizione numero cinque del reality è stato Il GF Vip di Tommaso Zorzi. Il dominatore della quinta edizione del reality di Mediaset, ovvero il vincitore più amato di sempre, torna a parlare ora che ormai sta diventando un conduttore sempre più affermato. Intervistato dal settimanale Vero TV l’influencer, approdato su Discovery alla conduzione del format Tailor Made su Discovery+, è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, svelando i motivi che l’hanno spinto a partecipare al format:

Per noi giovani è un’esperienza d’oro perché è una delle poche che abbiamo per poterci schiaffare in prima serata sulla tv generalista e fare ognuno di noi il nostro show. Io l’ho fatto e mi sembra che si andata anche bene

Tommaso Zorzi svela i progetto per il futuro: “Vorrei smettere di lavorare abbastanza presto”

Proseguendo poi l’intervista al settimanale Vero TV il conduttore ha parlato di obiettivi futuri. Più volte in passato ha confessato di voler proseguire nel settore che gli sta dando varie possibilità (presto lo vedremo sempre su Discovery nella seconda stagione di Drag Race), ma non per tempi chissà quanto lunghi, visto che Zorzi sembra avere le idee molto chiare: “Vorrei smettere di lavorare abbastanza presto e fare tutto entro un’età che mi sono prestabilito e poi dedicarmi al mio. Sogno una casa in campagna con la famiglia e degli animali”.

Zorzi commenta la storia d’amore con il fidanzato: “Ho gli occhi a cuore”

Tommy, inserito al centro della polemica dei giorni scorsi con il comico Pucci, ha preso la parola anche sulla storia d’amore che sta vivendo con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. Il conduttore nell’intervista rilasciata al settimanale Vero TV ha ammesso che le cose con il fidanzato vanno a gonfie vele, ora che è passato poco più di un anno dall’inizio della storia: “Nella mia vita o vedo tutto grigio o tutto rose e fiori, in questo momento saltello in una merceria colorato con gli occhi a cuore”.